زلزله "درز" خسارتی نداشته است/ خانه های منطقه ایمن هستند

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صبح امروز زلزله ای به قدرت چهار ریشتر در دهستان درز(DORZ) از بخش مرکزی شهرستان لار به وقوع پیوسته است.

وی بیان کرد: مردم منطقه با ایمن سازی منازل مسکونی خود آشنا هستند و این فرهنگ در انها نهادینه شده و با زلزله های چهار و پنج ریشتری هیچگونه اتفاقی برای منازل آنها رخ نخواهد داد.

نمونه ای از مقاوم سازی منازل در جنوب فارس

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس بیان کرد: در کل مناطق جنوبی استان فارس به خوبی از فرهنگ مقاوم سازی منازل خود بهره مند هستند چنانکه در منطقه اهل فارس نیز چندی پیش زلزله پنج ریشتری رخ داد که با وجودیکه این منطقه یکی از جنوبی ترین و محروم ترین نقاط فارس بود اما به واسطه فرهنگ خوب مردم و اینکه منازل خود را مقاوم سازی کرده بودند، خسارتی به آنها وارد نشد.

فیاض پور بیان کرد: مردم سایر نقاط فارس نیز باید این فرهنگ را در خود نهادینه و از طرح های مقاوم سازی منازل استقبال کنند.

وی تاکید کرد: چنانچه زلزله ای رخ داد اگر دولت بتواند خسارات مالی ناشی از آن را جبران کند ، به طور حتم نمی تواند خسارات جانی آن را نیز جبران کند و یا درد و رنجی که حاصل بازسازی خانه های تخریب شده بر خانواده ها رخ می دهد اجتناب ناپذیر است پس باید خود خانواده ها نسبت به مقاوم سازی اقدام کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: مثلا در منطقه خنج مردم با اسکلتهای بتنی که برای منازل خود ایجاد کرده اند از لحاظ ایمنی زلزله در بیستری سطح امنیت قرار دارند اما در شهر فیروزآباد نسبت به خانه هایی که تا قبل از 10 یا 15 سال پیش ساخته شده ما نگران وقوع زلزله و ایمنی آن هستیم که این دسته از مناطق نیز باید وارد کار مقاوم سازی شوند.