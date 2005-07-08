همايش "دو فرهنگ: كم كردن شكاف ميان علوم طبيعي و انساني" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين همايش بنا دارد محقققان عرصه هايي چون فيزيك، زيست شناسي ، رايانه و نظامهاي تكاملي را در كنار پژوهشگران علوم انساني ، اجتماعي ، فرهنگي و فلسفي گرد آورد تا جديدترين مسائل نظري و فلسفي را با تعامل رويكردهاي اين رشته ها بررسي كند.

بيشترين تأكيد در اين همايش بر تقابلهاي واقعيت و ارزش ، واقعي و بازنمايي و همچنين طبيعي و فرهنگي است و تأثير چرخش زباني بر اين دوگانگيها هم مورد توجه خواهد بود.

برخي از موضوعاتي كه با توجه به آنها رويكردهاي فوق الذكر مورد توجه خواهند بود ، نشانه هاي زندگي، بازسازي مسائل بازنمايي در رياضيات و علوم ديگر، فمينيسم و علم است

لازم به ذكر است اين همايش يكي از دهها همايشي است كه در غرب ، در باب ضرورت توجه به مباني فلسفي براي وحدت ميان علوم گوناگون و بسط علوم ميان رشته اي برگزار مي شود. اين توجه به گونه اي است كه هم اكنون در باب دو امر كمتر اختلاف نظر وجود دارد، اول اينكه همه علوم به مبادي و مباني نظري نياز دارند و دوم اينكه اين مباني نظري نقش مهمي در ضروروت پيشبرد علوم ميان رشته اي بر عهده دارند.

