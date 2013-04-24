نیازسنجی کودی در اراضی شالیکاری یک ضرورت راهبردی است

علیرضا شعبان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه طرح تجهیز در 70 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان اجرا شد، افزود: در تمامی این اراضی نقشه کودی مشخص شده است.

وی اظهار داشت: مهمترین و مؤثرترین روش برای دستیابی به کشاورزی پیشرفته از جنبه تغذیه گیاهی مصرف عناصر غذایی بر اساس تجزیه خاک و گیاه است.

سرپرست جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه آزمون خاک به منظور تعیین مقدار عنـاصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک انجام می گیرد، گفت: بر اساس نــتایج بدست آمــده می توان توصیه کودی مناسب را براساس اعداد، ارقام مبنا و مرجع که از قبل با انجام تحقیقات مختلف مشخص شده انجام داد.

وی افزود: کشاورزان به ویژه جمعیت سنتی کار تنها بر حسب عادت آبا و اجدادی اقدام به مصرف کودهای شیمیایی بدون هیچگونه اطلاع فنی می کنند.

شعبان نژاد اظهارداشت: در حال حاضر مصرف بی رویه کودهای شیمیایی صرفه نظر از ضرر اقتصادی باعث آلودگی محیط زیست و تخریب خاک های کشاورزی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تمامی طرح های کشاورزی باید پیوست آموزشی و ترویجی داشته باشند، گفت: کارشناسان ترويج و مروجان كشاورزي عهده ‌دار برنامه ‌ريزي، سازماندهي، رهبري، كنترل و انجام فعاليت ‌هاي ترويجي هستند و در اين مسير همانند یک پل ارتباطی، نيازها و مسايل روستايي و كشاورزي را به مراكز تحقیقاتي منتقل مي‌ سازند و در عوض راه‌ حل این مسائل و مشکلات را از مراکز اخذ و به روستائیان و کشاورزان آموزش می‌دهند.

سرپرست جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: از مهمترین اهداف ترویج و آموزش کشاورزی می‌توان به انتقال و اشاعه نوآوري‌ هاي سودمند كشاورزي و همچنين دانش موجود به روستائیان، کشاورزان، باغداران، دامداران، مرتعداران، جنگل‌ نشینان، ماهیگیران و تمامی افرادی اشاره کرد که به طور مستقیم در تولیدات بخش کشاورزی کشور دخالت دارند تا ضمن افزايش كمي و كيفي توليدات این بخش، زندگی بهتری برای همگان به دست آید.