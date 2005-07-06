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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۸:۴۵

وزير كشور عراق فاش كرد ؛

ديدار برخي سفراي كشورهاي خارجي در عراق با تروريست ها

وزير كشور عراق امروز اعلام كرد : برخي از ديپلماتهاي خارجي در بغداد ملاقاتهايي با گروههاي شورشي داشتند كه مسئوليت اين گونه اقدامات به عهده خود آنان است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بيان جبر صولاغ  گفت ما اطلاعاتي داريم كه برخي از سفرا با تروريستها ملاقات مي كنند ومسئوليت اين اقدامات برعهده خودآنان است .

وي درباره حادثه ربوده شدن ايهاب الشريف سفير مصر گفت : وي به تنهايي به نقطه خطر رفت و مسئوليت اين كار نيز متوجه خودش است .

ليث كبه سخنگوي دولت عراق روز گذشته اعلام كرد كه به خاطر تماس با گروههاي سياسي نزديك به شورشيان ، ممكن است در باره امنيت سفير مصر مصالحه شده باشد .

گفتني است چند روز گذشته عراق شاهد آدم ربايي و حمله به ديپلماتهاي خارجي بود . رور شنبه سفير مصر در بغداد ربوده شد و پس از آن به سفير پاكستان و نماينده بحرين حمله شد . 
کد مطلب 203963

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