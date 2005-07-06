ديدار برخي سفراي كشورهاي خارجي در عراق با تروريست ها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بيان جبر صولاغ گفت ما اطلاعاتي داريم كه برخي از سفرا با تروريستها ملاقات مي كنند ومسئوليت اين اقدامات برعهده خودآنان است .



وي درباره حادثه ربوده شدن ايهاب الشريف سفير مصر گفت : وي به تنهايي به نقطه خطر رفت و مسئوليت اين كار نيز متوجه خودش است .



ليث كبه سخنگوي دولت عراق روز گذشته اعلام كرد كه به خاطر تماس با گروههاي سياسي نزديك به شورشيان ، ممكن است در باره امنيت سفير مصر مصالحه شده باشد .



گفتني است چند روز گذشته عراق شاهد آدم ربايي و حمله به ديپلماتهاي خارجي بود . رور شنبه سفير مصر در بغداد ربوده شد و پس از آن به سفير پاكستان و نماينده بحرين حمله شد .

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