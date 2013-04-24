طهماسبی: در نقطه صفر مرزی شعر هستم/ قزوه: پیشنهادهایی به ما شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت قادر طهماسبی شب گذشته سه‌شنبه سوم اردیبهشت در سازمان رسانه‌ای اوج برگزار شد.

در این مراسم پس از سخنرانی یوسفعلی میرشکاک، علی انسانی شاعر و مداح اهل بیت برای شعرخوانی پشت تریبون آمد.

وی پیش از شعرخوانی در سخنان کوتاهی گفت: شعر فرید هم غنای ادبی دارد و هم در مجالس ولایی راه پیدا می‌کند. این شعر از نظر من چنان استحکامی دارد که گویی او در شعرش بتن آرمه ریخته است.

پس از انسانی، کاظم رستمی محقق و پژوهشگر عرصه شعر نیز به سخنرانی پرداخت.

همه شاعران، شاعر جمهوری اسلامی‌اند

وی انقلاب اسلامی را زیباترین اثر هنری شیعه نامید و گفت: اگر قائل به محتوا برای این اثر هنری باشیم چیزی نیست جز انقلاب اسلامی و اگر ساختاری هم برای آن در نظر بگیریم باید از جمهوری اسلامی نام ببریم. ما در این 30 سال گذشته در کشورمان شاعر اپوزیسیون نداشته ایم. همه شاعر جمهوری اسلامی بوده اند. گاهی کسی قهر است و گاهی کسی دنبال نام و نان ولی آنهایی که مورد بی‌اهمیتی و بی‌اعتنایی قرار گرفته‌اند کسانی اند که شاعر انقلاب اسلامی‌اند.

رستمی در ادامه با اشاره به خاطره دیدارش با طهماسبی برای تالیف کتابی درباره او گفت: فرید در آن دیدار به من گفت: من دیده‌بانم، می‌دانم کی باید سرم را کف دست بگذارم و به میدان بیایم و کی باید به کناری بروم تا دیگران بیایند و کاسبی کنند.

رستمی همچنین گفت: برخی از شعرها حوالت گویند و شاعر حوالتگو هم حکم سُرنا را دارد که در او می‌دمند، اما شاعری که نتوان در او دمید پرده از کلامش برداشته می‌شود و فرید چنین شاعری است.

شاعران به شورای شهر بروند

در ادامه این مراسم علیرضا قزوه به سخنرانی پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سفر اخیر خود به ارمنستان گفت: در ارمنستان که کشوری است که حتی یک کارخانه ندارد، هتلی دیدم به نام نویسندگان و شاعران. در این هتل جوانان هنرمند می‌توانستند یک هفته رایگان بمانند و اثر هنری خلق کنند و پیشکسوت‌ترها هم یک ماه می‌توانستند در آنجا باشند. در همان سفر به وزیر ارشاد گفتم با این پول نفت و اختلاس‌هایی که می‌شود اگر یکصدمش را برای شعرا خرج می‌کردیم مشکلشان حل می‌شد.

وی ادامه داد: فرید خط‌شکن شعر انقلاب، متعهد و شیعی است. از معدود شاعرانی است که من از آنها شعر حفظ هستم. می‌دانم که هیچ کدام از ما شاعران به حقمان نمی‌رسیم و می‌دانم که حق شاعران بالاتر است از آنی است که امروز دارند، ولی متاسفانه سیاست، ادبیات و شعر را له کرده است.

قزوه ادامه داد: چند روز پیش به بنده نیز زنگ زدند که بروم و برای انتخابات شورای شهر ثبت نام کنم، البته من نرفتم ولی به این اندیشیدم که شاید راه حل این است که خود بچه‌های شاعر بروند و مسئولیت بگیرند و مشکلاتشان را حل کنند. باید بارها و بارها این نکات را متذکر شویم تا اهل سیاست بفهمند فرهنگ اصل و قاعده هرم است نه سیاست و نمی تواند سیاست را به جای فرهنگ نشاند.

شعر فرید جزو خاوریات است

مرتضی امیری اسفندقه نیز آخرین سخنران این مراسم بود که در سخنان کوتاهی گفت: دیروز با من تماسی گرفته شد تا پنجشنبه شب آینده در تالار وحدت حاضر شوم که از من تجلیل شود. در پاسخ به آنها گفتم این تجلیل سهم من نیست. با استاد فرید تماس بگیرید و من تا پیش از اینکه از او تجلیل شود جایزه‌ای نمی‌گیرم.

وی افزود: فرید در حافظه زمانه همواره حاضر بود و هیچ گاه کسی ندیده که او شعرش را محملی برای رسیدن به مقام دنیایی قرار داده باشد.

این شاعر همچنین گفت: شعر فرید جزو خاوریات است و من بسیاری از خاورها و نیسان‌ها را دیده‌ام که اشعار او را بر پشت خود نوشته‌اند.

شعر برایم چیز جز عرق شرم نیست

قادر طهماسبی نیز آخرین سخنران این مراسم بود. وی این مراسم و شب شعر را پرخاطره و پر از شرمساری برای خود عنوان کرد و گفت: شعر برای من چیزی جز عرق شرم نیست که باید در برابر این امت شهید پرور و آنهایی که رفته‌اند، ریخت.

وی افزود: من نمی‌توانم در خور شان آقایانی چون انسانی و میرشکاک حرفی بزنم. خجالت می‌کشم. حتی خودم را بدون تعارف شاعرهم نمی‌دانم. من در نقطه صفر مرزی ورود به شعرم و قدم‌هایم روی هواست. نمی‌خواهم استعدادهای جوان را نصیحت کنم، اما حس می‌کنم وقتی شاعر به باوری رسید که به جایی رسیده است همان جا مرگ او می‌رسد. شاعری که در حال حرکت است را اگر بگویی به مقصد رسیده‌ای بدون شک در چاه افتاده است.

طهماسبی ادامه داد: می‌ترسم حرفی بزنم و بگویند نان قرض می‌دهد، اما این کار من نیست. هرچند که همه می‌دانند آقای میرشکاک با حماسه عجین است و بی‌باک و شجاع حرفش را می‌زند.

وی ادامه داد: این روزها دردی در جانم است که نمی‌دانم چطور بگویمش. امشب هم برای من معنویت خاص دارد و تنها در برابر دوستانم باید عرق شرم بریزم. سخت است که آدم کمتر از چیزی باشد که درباره‌اش می‌گویند. تنها می‌گویم که من سعی می‌کنم حرفم را با شناسنامه و شعر و عمرم پیوند دهم.