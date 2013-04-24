مخالف كانديداتوري روساي جمهور سابق هستم/ تاكيد بر خرد جمعي

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عارف، سه شنبه شب در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه فردوسي مشهد اظهار كرد: نظر شخصي من اين است كه روساي جمهور سابق نبايد كانديدا شوند و پيش از اين نيز به صراحت اعلا كرده ام كه اگر خاتمي و هاشمي رفسنجاني كانديدا شوند كناره گيري مي كنم و اين امر يك ديدگاه سازماني است.

وي با اشاره به وحدت ملي و تفاهم ملي بيان كرد: اكنون براي به اجماع رسيدن اصلاح طلبان تلاش مي كنم و در اين راستا وحدت ملي عمل نبوده و به دنبال تفاهم ملي و دست يابي به اتحاد و وحدت هستم.

عارف با تأکید براینکه در تلاش است که اصلاح‌طلبان را به اجماع برساند، گفت: همواره بر خرد جمعی تأکید داشته‌ام و از تفرقه پرهیز کرده‌ام.

وحدت ملی به معناي توقع حداکثری

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تصریح کرد: وحدت ملی به معناي توقع حداکثری و من وحدت ملی را در شرایط حاضر عملی نمی‌دانم.

عارف اذعان داشت: دولت تفاهم ملی مسئله حداقلی است نه نگاه آرمانگرایانه، در این تفاهم به دنبال آن هستم که علاوه بر اصلاح‌طلبان، اصولگرایان را نیز به اجماع برسانیم.

وي با تاكيد بر اينكه انتخابات ریاست جمهوری مهم‌ترین رویداد کشور در 4 سال است، ادامه داد: رئيس جمهوري كه انتخاب مي شود بايد توانايي برقراري ارتباط با مجامع بين المللي را داشته باشد چرا كه او مقام دوم را در قوه اجرايي برعهده دارد.

وي بيان كرد: رئيس جمهوري كه سركار مي آيد نبايد خود را به يك جناح خاص محدود كند و لذا انتخاب يك فرد اصلح و شايسته مي تواند وضعيت كشور را از هر لحاظي بهبود ببخشد.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ماجراي انتخابات 88 بيان كرد: بنده معقتدم در سال 88 تقلب در انتخابات صورت نگرفت اما تخلف هايي انجام شد.

وي ادامه داد: عده اي با زير سوال بردن انتخابات به نوعي تسويه حساب شخصي كردند بنابراين در انتخابات پيش رو بايد پرونده تقلب با رسيدگي مراجع قانوني براي هميشه بسته شود.

عارف عنوان كرد: ضروري است كه اتفاقات سال 88 شفاف سازي شود تا حماسه سياسي در سال 92 رقم بخورد چرا كه در حال حاضر پچ‌‌پچ‌های صورت گرفته سبب ایجاد شبهه شده است.

ياران انقلاب از زندان آزاد شوند

وي در خصوص كساني نيز كه به دليل انتخابات 88 در زندان هستند، افزود: آن دسته از افرادي كه به انقلاب خدمات ارزنده اي ارائه كرده اند و از ياران انقلاب هستند بايد در آستانه انتخابات از زندان آزاد شوند.

وي با اشاره به اينكه اصلاح طلبان نمي توانند آنگونه كه بايد تبليغات انتخاباتي انجام دهند، افزود: اصولگرایان در حوزه تبلیغات انتخاباتي از امکانات بیشتری برخوردار هستند و اين امر در حالي است كه اصلاح طلبان از اين ظرفيت برخوردار نيستند.

وي موضع خود را در مورد ولايت فقيه موضع قانون دانست و افزود: پایبندی به ولایت فقیه و ارزش‌ها در رأس اهداف و عملکردهای من قرار دارد.

وي معرفي كابينه را پيش از راي آوردن اقدامي زودرس دانست و عنوان كرد: کابینه معرفی شده باید به تأیید برسد و تضمینی وجود ندارد كه افراد معرفي شده تائيد صلاحيت شوند بنابراين اين اقدام زودرس است.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خصوص سال حماسه سياسي و ركود انتخاباتي تاكيد كرد: هم اكنون با توجه به اينكه زماني تا برگزاري انتخابات باقي نمانده شاهد ركود انتخاباتي در ميان مردم و اقشار دانشگاهي هستيم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه نخبگان و اقشار دانشگاهي نقش بسزايي در سال حماسه سياسي دارند، عنوان كرد: گردش آزاد نخبگان در کشور باید به طور جدی جا بیفتد زيرا با اين اقدام مسیر کوتاه‌تری را براي توسعه دنبال مي كنيم.

وي يادآور شد: در این نظام رجل سیاسی کم نداریم و باید گردش نخبگان شکل گیرد و به همين دليل تا زمانی که طرفداران خاتمی معتقد بودند که باید برای سومین بار در این عرصه حاضر شود بنده مخالف بودم.

اصلاح طلبي حقیقی قصد تخطئه نظام را ندارد

عارف در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه نهایت کم‌لطفی است که برخی از دوران اصلاحات با عنوان دوران روی کار آمدن مدیران بی‌د‌ین ياد مي كنند، گفت: دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا بخش مهمی از انقلاب بوده اند بنابراين اگر هر کدام از این جریان‌ها كوبيده شود انقلاب اسلامي زيرسوال خواهد رفت.

کاندیدای احتمالی انتخابات دوره یازدهم تصریح کرد: اگر 4 نفری خود را اصلاحات دانسته و به خارج از کشور رفتند دليل نمي شود اين موضوع به تمام اصلاح‌طلبان تعمیم داده شود.

وي تاكيد كرد: یک اصلاح‌طلبی حقیقی قصد تخطئه نظام را ندارد و به دنبال مشارکت و تعامل برای اصلاح در خط انقلاب است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نقش گفتمان سازي بيان كرد: بنده طرفدار پر و پا قرص گفتمان انقلاب هستم و در اين مسير تعامل، عزت و مصلحت بسيار ضروري است چرا كه شخصا هر کسی که بخواهد دیگری را بکوبد آن را کنار می‌گذارم.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به نقاط قوت و ضعف دولت احمدي نژاد و هاشمي، بيان كرد: دولت هاشمي در دوران سازندگي خدمات ارزنده اي را ارائه داد و در حوزه توسعه سیاسی و اقتصادی به دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای دست یافت.

عضو مجمع تشخيص مصلح نظام بيان كرد: در دولت نهم و دهم كنار گذاشتن سازمان مديريت و برنامه ريزي ضربه اي سنگين به كشور وارد كرد و كنار گذاشتن شورای پول و اعتبار سبب التهابات ارزی شد.

عارف تصريح كرد: طرح هدفمندي يارانه ها از نقاط قوت اين دولت بوده است هرچند كه این برنامه در دوران اصلاحات تکمیل شده بود اما به دلیل فضای سیاسی اجرای آن ممکن نبود.