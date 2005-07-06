دكتر عليرضا چوبينه در گفتگو با "مهر": بزرگترين مشكل دانشگاه هاي علوم پزشكي، ترويج پزشك سالاري و بي توجهي به ساير رشته هاي علوم پزشكي است

دكتر عليرضا چوبينه در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در سطح كشور تعداد پزشكان و متخصصان به عنوان افرادي كه خدمات درماني ارائه مي كنند، بسيار است اما افراد متخصص در امور مرتبط به رشته پزشكي مانند متخصصان بهداشت بسيار كمتر از نياز كشور تربيت شده اند. اين ضعف ناشي از فرهنگ نامناسب پزشك سالاري است كه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موجود است.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به جو حاكم در وزارت بهداشت بيشتر كنگره ها و ميزگردها در ارتباط با بحث بهداشت و سلامت را پزشكان ومتخصصان پزشكي در دست بررسي و اجرا دارند نا متخصصين بهداشت و درمان.

دكتر چوبينه افزود: در زمينه ارتباط دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي با دانشگاه هاي تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مشكلات زيادي وجود دارد. اين مشكلات در مورد رشته هاي بين رشته اي مانند رشته مهندسي پزشكي بيشتر ديده مي شود. نبايد اين رشته ها و دانشگاه ها را از هم تفكيك كرد.

وي در اين زمينه اظهار كرد: تمامي رشته هاي دانشگاهي بايد زير يك چتر مديريتي قرار گيرند. در غير اينصورت رشته هاي دانشگاه هاي مختلف براي ارتباط با يكديگر دچار بروكراسي هاي شديد مي شوند.

وي يادآور شد: روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي نمي توانند از عهده مسئوليت هاي بسياري كه به عهده شان گذاشته مي شود برآيند. بخش هاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي بايد از بهداشت و درمان تفكيك شوند.

رييس حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت دانشگاه علوم پزشكي شيراز نصريح كرد : در صورت ادغام دانشگاه هاي علوم پزشكي با ديگر دانشگاه ها و نظارت وزارت علوم بر اين دانشگاه ها، بسياري از مشكلات در اين دانشگاه ها حل مي شود.

وي خاطرنشان كرد: در صورت ادغام نكردن اين دانشگاه ها توسط دولت آينده، انتظار مي رود بخش هاي آموزشي و پژوهشي در اين دانشگاه ها تفكيك شود و از بار وظايف و مسئوليت هاي اين دانشگاه ها كم شود.

وي در پايان يادآور شد: در بسياري از كشورهاي دنيا دانشگاه هاي علوم پزشكي به همراه ديگر دانشگاه هاي تحت نظارت يك مديريت واحد قرار دارند. همچنين اين كشورها به مسائل بين رشته اي بيشتر از رشته هاي خاص توجه مي كنند. از دولت آينده انتظار مي رود به اين امر توجه ويژه اي داشته باشد.