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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

عمليات احداث کارخانه تولید آبمیوه طبیعی در خرمشهر آغاز شد

عمليات احداث کارخانه تولید آبمیوه طبیعی در خرمشهر آغاز شد

آبادان - خبرگزاری مهر: عمليات اجرايي احداث کارخانه شرکت زعفران نگین در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: عمليات اجرايي مجتمع تولید آبمیوه طبیعی، مربا، ترشیجات و بسته بندی حبوبات در زميني به مساحت سه هزار مترمربع در سایت صنعتی خرمشهر آغاز شده است.

مهدی نیک پی گفت: در اجراي اين طرح، بالغ بر 35 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام مي شود.

وی افزود: با بهره برداري از این مجتمع به ظرفیت تولید سه هزار تن براي 43 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد خواهد شد.

نیک پی گفت: طبق برنامه زمانبندی شده این کارخانه طی 14 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 2039653

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