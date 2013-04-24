عمليات احداث کارخانه تولید آبمیوه طبیعی در خرمشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: عمليات اجرايي مجتمع تولید آبمیوه طبیعی، مربا، ترشیجات و بسته بندی حبوبات در زميني به مساحت سه هزار مترمربع در سایت صنعتی خرمشهر آغاز شده است.



مهدی نیک پی گفت: در اجراي اين طرح، بالغ بر 35 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام مي شود.



وی افزود: با بهره برداري از این مجتمع به ظرفیت تولید سه هزار تن براي 43 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد خواهد شد.



نیک پی گفت: طبق برنامه زمانبندی شده این کارخانه طی 14 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.