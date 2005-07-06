كاندوليزا رايس: ايران به نيروگاه هسته اي نياز ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر "به نقل از بي بي سي وزير امور خارجه آمريكا پس از گفتگو با فيليپ دوست بلازي ، وزير امور خارجه فرانسه ودر يك در كنفرانس خبري مشترك گفت آمريكا غير ضروري بودن ايجاد نيروگاه اتمي براي ايران را كاملا روشن ساخته و معتقد است ايران نيازي به چنين نيروگاههاي ندارد.

مقامات آمريكايي در سياستي دوگانه و تبعيض آميز در قبال كشورها با اين ادعا كه ايران منابع وسيع نفت و گاز دارد ايجاد نيروگاه هاي هسته اي را براي كشورمان غير معمول توصيف كرده اند. اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي از جمله كشورهاي نفت خيز منطقه نيز مطالعات براي ايجاد نيروگاههاي هسته اي اغاز شده و از حمايت مستقيم و غير مستقيم آمريكا و اروپا نيز برخوردار است .

اما وزير امور خارجه فرانسه نيز گفت اساس توافقنامه پاريس تعليق غني سازي اورانيوم از سوي ايران است و در نهايت، جهان بايد اطمينان پيدا كند كه ايران به قابليت توليد تسليحات اتمي دست پيدا نمي كند كه به منزله توقف برنامه هاي مربوط به غني سازي اورانيوم و فرآوري مواد هسته اي خطرناك است.