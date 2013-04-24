صبا مغلوب فرش آراء شد / نخستین شکست به قیمت از دست رفتن صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، شکست ناباورانه فوتساليست‌هاي صباي قم در دومین بازی از مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال اميدهاي كشور در حالی رقم خورد که صبا اکنون با کسب یک برد و یک باخت در رده چهارم جدول رده بندی گروه نخست قرار دارد.

این تیم در روز نخست بازی ها، تیم فوتسال لار جوان نماینده شهرستان لار استان فارس را در مقابل داشت و سرانجام موفق شد با شش گل حریف خود را از پیش رو بردارد اما در گام دوم به حریف سرسختی به نام فرش آراء مشهد برخورد کرد و اولین باخت این فصل را پذیرا شد.

شکست تيم فوتسال اميد صباي قم در دومین گام خود از مسابقات فوتسال قهرماني رده سني اميد باشگاه‌هاي برتر كشور برابر تيم فرش آراء مشهد علاوه بر ثبت نخستین باخت نماینده قم، صدرنشینی گروه نخست را نیز موقتا از این تیم گرفت تا صبا در دیدارهای آتی با جدیت و تلاش بیشتری به دنبال صعود از این گروه باشد.

این مسابقات امسال با شركت 14 تيم به صورت متمركز به انجام می رسد در حالی که در گروهی که تيم صباي قم در آن قرار دارد، بازي‌ها به شکل دوره ای به مدت یک هفته در شهر مشهد مقدس برگزار مي‌شود و صبا در گام نخست به مصاف لار جوان رفت و با حساب شش بر صفر صاحب برتري شد و در گام دوم برابر تیم میزبان یعنی فرش آراء مشهد با حساب پنج بر چهار نتیجه را واگذار کرد.

در حالي كه بازي‌هاي گروه اول مرحله مقدماتي فوتسال اميد باشگاه‌هاي برتر كشور با حضور هفت تيم امید صباي قم،‌ اميد ميلاد تنکابن، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، لار جوان، شهرداري رشت، ماکو جوان اروميه و فرش آراء مشهد در سالن شهید بهشتی مشهد به انجام می رسد.

همزمان با دیدارهای گروه نخست که میزبان آن مشهد است، تیم های حاضر در گروه دوم مرحله مقدماتي اين دوره از رقابت‌هاي ليگ برتر فوتسال رده سنی اميد باشگاه‌هاي كشور راه ساري، شرکت ملي حفاري اهواز، شهرداري سيرجان، هيئت فوتبال قزوين، قدسيان رشت، کوهدشت لرستان و آراس سردشت هستند که در ارومیه با یکدیگر به رقابت می پردازند و در پایان دو تیم برتر هر دو گروه در نیمه نهایی به مصاف یکدیگر می روند.

