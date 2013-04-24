برگزاري نشست هاي تخصصي نامزدهاي ائتلاف پيشرفت با نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين مظفر رييس ستاد انتخابات ائتلاف پيشرفت در پايان جلسه مسوولين كميته و واحدهاي ائتلاف پيشرفت از برگزاري نشست هاي تخصصي با نخبگان خبر داد و گفت: بنا داريم تا زمان آغاز تبليغات انتخابات يازدهم رياست جمهوري در نشستي با نخبگان و صاحبان انديشه، نقطه نظرات آنها را دريافت کنیم و با برنامه اي جامع تر وارد فضاي رقابت شويم.

وي افزود: چندين نشست تخصصي، برنامه ريزي شده كه از جمله، نشست با اقتصاددانان ، نشست با صاحبنظران و فعالان سياسي و فعالان عرصه فرهنگ و همچنین نشستی با فعالان رسانه ای سراسر کشور برنامه ریزی شده است که در هفته های آینده برگزار خواهد شد.

مظفر اضافه كرد: البته نشستي نيز با ستادهاي انتخاباتي سه نامزد ائتلاف پيشرفت و ستادمركزي ائتلاف در استانها قبل از شروع تبليغات خواهيم داشت.

وي در مورد برنامه اين نشست هاي تخصصي گفت: براي هم افزايي گفتماني، بررسي مشكلات و ارايه برنامه هاي ائتلاف پيشرفت به نخبگان اين جلسات برگزار مي شود همچنين تعدادي از اساتيد دانشگاه، فعالين اقتصادي، سياسي، فرهنگي، رسانه اي و.. به ارايه ديگاههاي خود مي پردازند.

مظفر اضافه كرد:سال 92 سال حماسه سياسي و اقتصادي نام گرفته كه براي برگزاري انتخاباتي پرشور و دستيابي به سند چشم انداز در جهت عدالت و پيشرفت تلاش داريم در بين نخبگان يك هم افزايي گسترده شكل بگيرد.

وي افزود: اصلي ترين كاركردي كه از برگزاري اين نشست ها دنبال مي كنيم برون رفت از مشكلات و معضلات كشور و حل فوري مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم است.

مظفر درخصوص روند همكاري سه عضو شوراي ائتلاف پيشرفت گفت: همکاری اعضای ائتلاف با فرد منتخب با کوله باری پر از تجربه، مدیریت، کارآمدی و با سیاست های اخلاقی، عقلانی، اعتدالی در تدوین برنامه ها و انتخاب همکاران و تیم خدمتگزار ملت دریچه ای نوبد بخش را بر روی مردم عزیز ایران اسلامی خواهد گشود.

رییس ستاد ائتلاف پیشرفت تاكيد كرد: این ائتلاف امیدوار است در جهت پیشرفت کشورگامهای جدی بردارد و براساس راهبردی که رهبر معظم انقلاب در زمینه های مختلف تعیین نموده اند در اداره کشور موجبات اطمینان خاطر و آرامش مردم عزیز را فراهم کند.

وي خاطرنشان ساخت: ما همه اصولگرايان را به همگرايي و انسجام دعوت مي كنيم و تمام توان و ظرفيت خود را به كار خواهيم گرفت تا كارآمدي حكومت ديني را نشان داده و مانع از حضور مخرب جريان فتنه، فساد و انحراف شويم.