4 کشته و زخمي در پي سانحه رانندگي در محور جيرفت - بلوک

به گزارش خبرگزاری مهر، در پي تماس شهروندي با مرکز فوريت هاي پليسي 110 جيرفت و گزارش سانحه رانندگي در محور جيرفت - بلوک، روز گذشته ماموران پاسگاه خاتون آباد اين شهرستان به محل اعزام شدند.



با حضور ماموران انتظامي در محل و بررسي هاي اوليه مشخص شد يک دستگاه سواري پرايد هنگان تردد در اين محور با دو دستگاه موتورسيکلت برخورد کرده است که بر اثر اين سانحه راکب يکي از موتورسيکلت ها به دليل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و سه مصدوم ديگر توسط عوامل اورژانس به بيمارستان منتقل شدند.



علت حادثه از سوي کارشناس تصادفات در دست بررسي است.

