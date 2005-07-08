كتاب "معنويت و ذهن بهداشتي" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مؤلف اين كتاب مارك گالانتر است.

به نظر مؤلف اين كتاب معنويت يكي از مضامين اساسي فرهنگ معاصر است. اين معنويت البته تلفيقي از اديان و فلسفه هاي شرقي با آموزه هاي اديان محسوب مي شود .

با اين همه ، گالانتر معتقد است نقش معنويت تنها در سلامت روحي نيست و اين معنويت مي تواند بعنوان جايگزيني براي بسياري از داروهايي كه بمنظور بيماريهاي رواني و حتي جسمي تجويز مي شوند ، عمل نمايد.

اين كتاب در صدد است ميان معنويت و علم جديد پلي زده و نشان دهد تا چه اندازه اين دو حوزه براي درمان رنجهاي گوناگون بشريت به هم محتاج هستند.



