نيروهاي امنيتي سوريه دو تروريست اردني الاصل را دستگير كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" خبرگزاري سوريه به نقل ازيك مسئول دروزارت اطلاع رساني اين كشوراعلام كرد: نيروهاي امنيتي امروز موفق شدند دو عضو ديگر گروه تروريستها كه ظهر روزگذشته درمنطقه جبل قاسيون با آنها درگير شدند دستگير نمايند .

اين مسئول اطلاع رساني سوريه نام تروريستهاي اردني الاصل را محمد اسلام بن عبدالرحمن احمد الصمادي متولد سال 1975 و رحاب شهاب اعلام كرد اما اين مسئول ازارائه هرگونه توضيح بيشتر درمورد اين افراد خودداري كرد.

وي افزود: نيروهاي امنيتي سوريه به تعقيب بقيه اعضاي گروه تروريستي وسرقت مسلحانه ادامه مي دهند. اين درحالي است كه براي نخستين بار كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا روز گذشته مبارزه نيروهاي سوريه با تروريستها را اقدامي خوب توصيف كرد.

وي افزود: اگر خبر دستگيري دو تروريست در جريان درگيري ميان نيروهاي امنيتي و يك گروه مسلح در مرزعراق درست باشد، سوريه اقدام خوبي كرده است.



رايس در كنفرانس مطبوعاتي با فيليپ دوست بلازي همتاي فرانسوي خود گفت: سوريه در گذشته كمتر به اين كارها دست مي ‌زد. من اميدوارم اين بار آنچه كه در توان دارد با مشكلاتي كه در مرز اين كشور با عراق ايجاد مي شود، مقابله كند.



لازم به ذكر است دمشق روز دوشنبه اعلام كرد كه نيروهاي امنيتي اين كشور با شماري از تروريستها و جنايتكاران بويژه چند تن ازمحافظان سابق صدام ديكتاتور سابق عراق درگير شدند.

يك منبع اطلاع رساني سوريه پس ازكشته شدن يك تروريست و دستگيري 34 تن درمرزهاي اين كشوردرلبنان گفت : نيرو هاي امنيتي اين كشور درنخستين ساعات روز دوشنبه درمنطقه جبل قاسيون درمركز دمشق با گروهي از مظنونان متهم به ارتكاب اعمال تروريستي به زد خورد پرداختند.

نيروهاي سوريه طي اين درگيري دوتن از مظنونان به اعمال تروريستي را دستگير كردند. اين منبع افزود: گزارشهاي اوليه نشان مي دهد برخي عناصر گروههاي تروريست به عنوان محافظان سابق صدام فعاليت مي كردند .

به گفته اين منبع اطلاع رساني سوريه، در اين درگيري يك سرگرد ارتش سوريه به نام احمد حجازي كشته و دو تن افسرو دو پليس ديگر مجروح شدند.