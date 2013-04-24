هدف کاراته قم کسب مدال از بازی های آسیایی کره جنوبی است

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کاراته قم در سال جاری رقابت های قهرمانی آسیا، بازی های کشورهای اسلامی و چندین تورنمنت و رقابت بین المللی را پیش رو دارد و این مسابقات می تواند محک مطلوبی برای نشان دادن کاراته کاهای مدعی حضور در بازی های آسیایی باشد.

وی یادآور شد: کمتر از چهار ماه دیگر به زمان برگزاری پیکارهای کاراته قهرمانی رده های سنی مختلف قاره آسیا باقی مانده است و در این مدت کادر فنی تیم ملی کاراته کشورمان تلاش می کنند بهترین ها برای اعزام به این رقابت ها انتخاب شوند که امیدوار به اعزام چهره های شاخص کاراته قم به این مسابقات نیز هستیم.

رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: با اینکه کاراته جزو رشته های ورزشی حاضر در بازی های المپیک که هر چهار سال یک بار برگزار می شود، قرار ندارد اما در بازی های المپیک آسیایی که قرار است در سال 2014 به میزبانی کشور کره جنوبی به انجام برسد، کاراته یکی از رشته های شانس کسب مدال برای ایران خواهد بود.

وی اضافه کرد: در دوره گذشته بازی های آسیایی که در سال 2010 در شهر گوانگ جو کشور چین برگزار شد، کاراته در بین رشته های مدال آور کاروان اعزامی ورزش کشورمان قرار داشت و از قضا قم نیز در این رقابت ها یک کاراته کای توانمند به نام امیر مهدی زاده داشت که با وجود شایستگی، از کسب مدال طلا محروم ماند.

عابدی عنوان داشت: از این روز برای بازی های آسیایی سال 2014 که در شهر اینچئون کشور کره جنوبی به انجام می رسد، از سوی مسئولان ورزش کشورمان سعی در برنامه ریزی مناسب برای حضور موفق ورزشکاران رشته کاراته در این بازی ها خواهد شد.

وی بیان کرد: اکنون انگیزه موفق ظاهر شدن در پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا یکی از دلایلی است که به کاراته قم حرارت و حال و هوای خاصی داده است و جمع زیادی از کاراته کاهای قمی، آماده درخشش دوباره در میادین برون مرزی هستند.

رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: امسال میزبان کشورهای شرکت کننده در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا کشور امارات است که در شهریور ماه سال جاری پذیرای کومیته کاران و کاتاروهای آسیایی خواهد بود و به همین منظور کاراته کاهای کشورمان در هر دو بخش آماده اعزام به این رقابت ها می شوند.

وی ابراز داشت: در بین کاراته کاهای که هم اکنون در بین مدعیان عضویت در تیم ملی حضور دارند، نام امیر مهدی زاده به عنوان سرشناس ترین چهره به چشم می خورد، در حالی که در سایر اوزان نیز کاراته کاهای قمی شایستگی حضور در تیم ملی را دارند.

