  1. استانها
  2. خوزستان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

سهیلی خبر داد:

جشن ازدواج 45 زوج مددجوی بهزیستی در خرمشهر

جشن ازدواج 45 زوج مددجوی بهزیستی در خرمشهر

آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی خرمشهر از برپایی جشن ازدواج 45 زوج خرمشهری در این شهرستان خبر داد.

شهید سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام فرخنده ولادت دخت نبی اکرم(ص)، جشن ازدواجی با حضور 45 زوج مددجوی اداره بهزیستی در خرمشهر برپا می شود.

وی افزود: این برنامه در 11 اردیبهشت ماه با همکاری اداره بهزیستی شهرستان، نهادهای اجرایی و خیرین منطقه و به منظور تسهیل در امر ازدواج برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی تدارک دیده شده است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خرمشهر ادامه داد: همچنین این برنامه با هدف تشویق هرچه بیشتر جوانان به امر ازدواج و ترویج آنان به ازدواج آسان برگزار می شود.

وی با اشاره به هزینه های جاری در این جشن گفت: اداره بهزیستی شهرستان خرمشهر برای هریک از زوج های جوان شرکت کننده در این مراسم مبلغ 500 هزار تومان را به عنوان کمک هزینه خرید جهیزیه منظور کرده است.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها