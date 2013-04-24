جشن ازدواج 45 زوج مددجوی بهزیستی در خرمشهر

شهید سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام فرخنده ولادت دخت نبی اکرم(ص)، جشن ازدواجی با حضور 45 زوج مددجوی اداره بهزیستی در خرمشهر برپا می شود.



وی افزود: این برنامه در 11 اردیبهشت ماه با همکاری اداره بهزیستی شهرستان، نهادهای اجرایی و خیرین منطقه و به منظور تسهیل در امر ازدواج برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی تدارک دیده شده است.



رئیس اداره بهزیستی شهرستان خرمشهر ادامه داد: همچنین این برنامه با هدف تشویق هرچه بیشتر جوانان به امر ازدواج و ترویج آنان به ازدواج آسان برگزار می شود.



وی با اشاره به هزینه های جاری در این جشن گفت: اداره بهزیستی شهرستان خرمشهر برای هریک از زوج های جوان شرکت کننده در این مراسم مبلغ 500 هزار تومان را به عنوان کمک هزینه خرید جهیزیه منظور کرده است.

