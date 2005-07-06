آخرين وضعيت نقل و انتقالات در باشگاه فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار"مهر" سايت خبري باشگاه فولاد خوزستان اين تغييرات را به اين شكل اعلام كرد :



الف - بازيكنان جذب شده (يا در حال جذب) :

1. اصغر رامشگر - خط حمله - ازشهيد قندي (هنوز به ثبت فدراسيون نرسيده)

2. دني - خط حمله - پاسارگاد - در حال مذاكره

3. حجت چهار محالي - خط حمله - نوجوانان فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

4. حميد ولايي - خط حمله - جوانان فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

5. سيد رضا فاطمي - خط هافبك - جوانان فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

6. مصطفي نيك پور - خط هافبك - جوانان فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

7. كريم شاوردي - خط هافبك - اميد فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

8. محمد سياه - خط هافبك - اميد فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

9. علي كعبي - خط هافبك - جوانان فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

10. عادل شاوي پور - خط دفاع - اميد فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

11. علي الهايي - خط دفاع - اميد فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

12. منصور غريبي - خط دفاع - اميد فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

13. كاوه زنگيان - خط دفاع - اميد فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

14. امين جهان مهر - دروازه بان - اميد فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

15. مهرداد بشاگردي - دروازه بان - اميد فولاد (فراخوانده به اردوي اروميه)

ضمنا سه بازيكن خوزستاني هم در اولين مرحله تست موفق شده اند كه پس از مذاكره با باشگاههاي مربوطه (ليگ برتر استان) به اردوي اروميه دعوت خو اهند شد.

ب - خروجي ها:

1. علي بداوي با فولاد تسويه كرد

2. ميثم سليماني در حال مذاكره

3. دكتر حميداوي (مترجم و فيزيوتراپ) بطور قرضي به پگاه رشت رفت.

4. اميد شريفي نسب كاپيتان هفته هاي آخرتا سال 87 قرارداد بست .

ضمنا آقايان موسوي و مهدي پور هم كه قبلا جدا شده و نام 5 - 6 بازيكن ديگر هم در ليست فروش است كه مذاكره با ساير باشگاهها براي انتقال قرضي ادامه دارد.

ج - آخرين وضعيت برنامه ها (تغييرات) :

1. شروع تمرينات دوشنبه 3/5/84 در اهواز

2. اردوي اروميه از جمعه 7 /5/84 84 به مدت 10 روز

3. اردوي آلمان (اطريش) از 20/5 الي 30/5/84 (منتظر نهايي شدن ليست بازيكنان واحد ويزا)

د - آخرين تغييرات كادر فني :

1. در حال مذاكره با مترجم جديد

2. در حال مذاكره با فيزيوتراپ