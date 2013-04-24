رویکرد وزارت بهداشت ارائه خدمات ارزانتر به مردم است/ پزشک خانواده را راها نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر فاطمه رخشاني روز چهارشنبه در گردهمايي سراسري معاونان بهداشتي دانشگاههاي سراسر كشور در سالن اجتماعات وزارت بهداشت، تاكيد كرد: شرايط تحريم تاكنون به نفع حوزه سلامت و بهداشت كشور بوده است و ما توانسته‌ايم در شرايط تحريم، با تدبير بيشتري كار كنيم.

وي ادامه داد: در سال حماسه سياسي و اقتصادي، درصدد هستيم سياستهاي وزارت بهداشت را به سمت سياستهاي صحيح برگردانيم و در زمينه اقتصادي نيز رويكردمان ارائه خدمات مطلوب‌تر، مؤثرتر و ارزانتر به مردم است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت درخصوص سياستهاي اين وزارتخانه در اجراي برنامه پزشك خانواده نيز گفت: پزشك خانواده را هيچ جا رها نكرده‌ايم و همه دانشگاه‌ها مؤظفند زيرساختهاي اين برنامه را در شهرها و دانشگاهها آماده كنند.

وي درخصوص شرح وظايف پزشكان خانواده نيز گفت: فرق بين پزشكان خانواده و پزشكان عمومي اين است كه پزشكان عمومي فقط كار درماني مي‌كنند ولي پزشكان خانواده تمام خدمات مراقبت‌هاي سلامتي و درماني را به خانواده‌ها ارائه مي‌كنند.

وي در ادامه با اشاره به هزينه بيش از يك ميليون توماني مردم براي هر بار بستري در بيمارستان، بر نقش پزشكان خانواده در تغيير سبك زندگي مردم و ارتقاي سلامت جامعه تاكيد كرد.

رخشاني افزود: از 76 ميليون جمعيت كشور، حدود 6 ميليون نفر آنها در سال مجبور به بستري در بيمارستان مي‌شوند و ساير مردم نيز به خاطر بيماري‌ها به خدمات سرپايي نياز دارند و وظيفه ما اين است كه اجازه ندهيم كه هرسال جمعيت بستري شده در بيمارستانها افزايش يابد.

وي در ادامه با اشاره به سياست‌هاي جمعيتي كشور به انتظارات مقام معظم رهبري در اين زمينه اشاره و بر لزوم توجه به اين امر تاكيد كرد.

رخشاني، اولين اولويت مديران و معاونان بهداشتي را خدمت‌رساني به مردم عنوان كرد و با توجه به شرايط تحريم از همگان خواست تا از برگزاري سمينارها، گردهمايي‌ها و نمايشگاه‌هاي غيرضروري كه منجر به خدمت‌رساني به مردم نمي‌شوند، خودداري كنند.