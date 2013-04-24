امام خمینی(ره) تجسم اسلام واقعی است/ برخی در مصر نان دشمنی با ایران را می خورند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صبح یک حقوقدان انقلابی مصری صبح امروز در دیدار با علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی به نمایندگی از هیات مصری انتقاداتی از وضعیت مصر و نکاتی درباره انقلاب این کشور گفت.

احمد صبح با بیان اینکه همه در مصر در دوران طولانی طعم ذلت و خواری را به دست طاغوتیان چشیده بودند گفت: جوانان پاک و پاکدل مصری دست به انقلابی زدند که به حزب و گروهی وابسته نبود.

وی افزود: مسلمانان و قبطی ها همه گفتند که مصر مال ماست و حسنی مبارک باید برود.

این حقوقدان انقلابی مصری افزود: مشکل مصر این است که تا این لحظه نتوانسته انقلاب همگام با لحظه خود را به مرحله تحقق برساند. قدرت لحظه به معنای این است که به کسانی که ابتکار عمل انقلاب را در دست داشتند فرصت داده شود که نوآوری را ادامه دهند.

وی گفت: هیچ یک از احزاب و گروه ها به تنهایی انقلاب نکردند و نتایج انقلاب نیز مختص هیچ یک از آنها نیست اما بعضی از آقایان را دستگاه های امنیتی مورد پیگیری قرار داده اند و این در حالی است که آنها کسانی بودند که در میدان التحریر ابتکار عمل را به دست داشتند.

احمد صبح تاکید کرد: بیشتر ملت مصر هم اکنون احساس خواری و رهاشدگی دارند چرا که می بینند بزرگان مصر دچار صدمه شدند و بی گناهان درگیر مشکلات هستند. هم اکنون آنچه در مصر کشت و درو می شود بد است.

وی افزود: شما در ایران نگاه به آینده و پیش دارید ولی در کشور ما کسانی بر اساس دشمنی با ایران زندگی می کنند و می خواهند نان دشمنی با ایران را بخورند . آنها به دنبال چیزهایی می گردند که علیه شما باشد و شما را متهم کند و این در حالی است که اگر یک نفر تجسم اسلام واقعی باشد امام خمینی(ره) است.

وی با اشاره به اینکه قطر کشوری بود که یک دروازه مصر را کوبید بیان کرد: نتیجه این حرکت آن شد که مردم مصر اکنون همان اندازه دشمنی با قطر دارند که با اسرائیل دارند.

این حقوق دان مصری تصریح کرد: رسانه ها باید طوری بسیج شوند که قدرت و عظمت ایران را به مردم مصر نشان دهند چرا که 90 میلیون مردم مصر نمی توانند به ایران سفر کنند و این عظمت را ببینند.

وی در پایان به خاطره ای از دورانی که ولایتی به عنوان وزیر خارجه در ایران فعالیت می کرد اشاره کرد و گفت: دوست داشتم در آن زمان با شما ملاقات می کردم شما 17 سال پیش به مصر آمدید و در کنفرانس اسلامی با وساطت شما تعدادی از زندانیان آزاد شدند اما من 17 سال در زندان ماندم و نتوانستم با شما دیدار کنم. اکنون احساس می کن ما صاحبخانه و شما میهمان هستید.

هیات همراه این حقوقدان مصری که در دیدار مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل حضور داشتند با تشویق در طول جلسه و سخنرانی نماینده خود وی را همراهی می کردند.