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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

توليد دستگاه برش نسج سخت دندان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

توليد دستگاه برش نسج سخت دندان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نخستين بار در کشور موفق به طراحي و ساخت دستگاه برش CNC يا ديسکت گرد الماسه به منظور تهيه مقاطع ميله اي شکل از مواد مختلف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين دستگاه توسط دکتر حوريه موسوي بندرآبادي - دانشيار گروه ترميمي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با همکاري محمد خالقي نوغابي طراحي، ساخته و در اداره اختراعات با شماره 77454 ثبت  شده و در حال حاضر در آزمايشگاه دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد استفاده قرار گرفته است.

دکتر حوريه موسوي بندر آبادي در این باره  گفت: ‌اين دستگاه به منظور برش هاي دقيق نسج هاي سخت دنداني با دقت ميلي متري و آزمونهاي ميکروني طراحي و ساخته شده است.

دانشيار گروه ترميمي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه نمونه مشابه اين دستگاه که به صورت دستي است، در انحصار برخي از کشورهاي اروپايي و آمريکايي است و در حال حاضر به دليل شرايط سياسي امکان وارد کردن اين دستگاهها به کشور وجود ندارد تصريح کرد:‌ دستگاه ساخته شده علاوه بر دقت برش بالا نسبت به مشابه خارجي، به دو روش خودکار و دستي  نيز قابليت استفاده دارد.

موسوي اضافه کرد: ‌براي طراحي و ساخت اين دستگاه 190 ميليون ريال هزينه شده است که اين ميزان کمتر از يک دوم نمونه هاي مشابه خارجي  است.

رئيس مرکز تحقيقات مواد دنداني دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت:‌ اين دستگاه براي انجام فعاليتهاي درماني، تحقيقاتي و پژوهشي و افزايش کيفيت نتايج آزمايشگاهي ساخته شده است.

وی با بیان  اینکه اين دستگاه به نام دانشگاه علوم پزشکي مشهد طراحي و ساخته شده است، گفت: ‌در حال حاضر برخي از دانشگاههاي کشور سفارش ساخت اين دستگاه را ارائه داده اند.

کد مطلب 2039806

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