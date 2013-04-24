226 نفر براي كانديداتوري در انتخابات شوراهاي شهر و روستا ثبت نام كردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عارف عارفی صبح چهارشنبه در محل فرمانداري شهرستان اظهار كرد: در بخش مرکزی و روستاهای سه نفره و پنج نفره مجموعا 168 نفر که از این مجموع 163 نفر مرد و 5 نفر زن است.

فرماندار تایباد افزود: در تایباد تعداد 39 نفر داوطلب کاندیداتوری شورای شهر و روستا است که از این تعداد 34 نفر مرد و پنج نفر زن است.

عارفی بیان كرد: در شهر کاریز هشت نفر ثبت نام كرده که از این تعداد یک نفر زن است و در شهر مشهد ریزه یازده نفر داوطلب کاندیداتوری هستند.

وی تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شهرها و روستاهای تایباد را 140 عضو اصلی و 89 عضو علی‌البدل اعلام کرد.

فرماندار تایباد از وجود 70 شعبه اخذ رای شهری و روستای خبر داد و گفت: تعداد 30 نفر از معتمدین شهرستان که از این تعداد 15 نفر اهل سنت و 15 نفر اهل تشیع به عنوان هیت اجرایی انتخاب شده اند.

عارفي افزود: بیش از 70 درصد از داوطلبان دارای مدرک کارشناسی هستند.