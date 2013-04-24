برخورد اتوبوس حامل دانش آموزان با دیوار

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 9:43 دقیقه امروز برخورد یک دستگاه اتوبوس با دیوار در خیابان ولنجک به آتش نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله ماموران به محل حادثه اعزام شدند. با حضور آتش نشانان مشخص شد یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان که عازم تله کابین توچال بودند در مسیر جنوب به شمال خیابان ولنجک به علت نقص فنی به حرکت در آمده و به سمت عقب به حرکن در آمد.

وی ادامه داد: اتوبوس پس از برخورد با سه دستگاه خودرو و سه تیر برق از مسیرش منحرف و پس از برخورد با دیوار کنار خیابان در جوی آب متوقف شد. آتش نشانان بی درنگ اقدام به خارج کردن دانش آموزان کردند. خوشبختانه در این حادثه به دانش آموزان و به هیچ کس آسیبی وارد نشد. ماموران با خارج کردن اتوبوس از جوی آب و بردن اتوبوسو خودرو ها به حاشیه خیابان محیط را ایمن کردند.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، ماموران اداره برق مشغول تعمیر تیرهای برق بوده و عملیات آتش نشانان ساعت 11 به پایان رسید.