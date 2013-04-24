4700 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در بویراحمد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فلاحی زاده افزود: این اقدام حاصل سه هزار و 149 بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان بویراحمد از ابتدای اسفندماه سال 91 تا پایان فروردین سال جاری از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، بوده است.

وی بیان داشت: در این بازدیدها، 18 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی تعطیل شده و 284 مرکز نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

فلاحی زاده با اشاره به تعطیلات نوروز در دو ماه گذشته، اظهار داشت: در این مدت، 244 مکان عمومی شهرستان بویراحمد نیز مورد بازید کارشناسان بهداشت محیط قرار گرفتند که 41 مورد به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی، به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، یادآور شد: کارشناسان بهداشت محیط در دو ماه گذشته، مجموعا یکهزار و 105 ساعت بازدید داشته اند.

سیب زمینی با قرا رگرفتن در نور خورشید مسمومیت زا می شود

یک کارشناس مواد غذایی گفت: قرار گرفتن سیب زمینی در معرض نور آفتاب در زمین های کشاورزی، انبارهای نگهداری و منازل، باعث به وجود آمدن ماده سمی به نام "سولانین" می شود.

مهرداد نجفی افزود: وجود این ماده در سیب زمینی با ظاهر شدن رنگ سبز، به ویژه در قشر زیر پوست سیب زمینی مشخص می شود.

وی اظهار داشت: وجود مقدار کم سولانین در سیب زمینی و مصرف آن، باعث التهاب معده و روده،مشکلات گوارشی، ناباروری، التهاب پوست و درد شکم شده، مقادیر بیشتر آن موجب مسمویت کبد و در نهایت منجر به مرگ می شود.

این کارشناس مواد غذایی با بیان اینکه سولانین در آب غیرمحلول بوده و تا حرارت 285 درجه سانتیگراد نیز تجزیه نمی شود، تصریح کرد: جوشاندن سیب زمینی در آب نیز باعث خروج این ماده سمی از سیب زمینی نمی شود.

نجفی تاکید کرد: خانواده ها، رستوران ها و کارخانجاتی که از سیب زمینی استفاده می کنند، می بایست برای پیشگیری از تولید سم سولانین، سیب زمینی را در تاریکی، انبار سرد و دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری کرده و از قرار دادن آن در معرض نور آفتاب خودداری کنند.

وی توصیه کرد: برای پیشگیری از مسمومیت با سولانین، از خوردن قسمت سبزرنگ سیب زمینی ها و چیپس هایی که حاشیه سبز رنگ دارند، خودداری کنید.

بیماران دیالیزی روزانه چهار واحد گوشت مصرف کنند

یک کارشناس تغذیه گفت بیماران دیالیزی به دریافت چهار واحد گوشت در روز نیاز دارند.

فاطمه امیری افزود: هر واحد گوشت می تواند معادل نصف یک ران مرغ، یک چهارم سینه مرغ، نصف ماهی متوسط یا سه قاشق غذاخوری سویا باشد.

وی بیان داشت: گوشت قرمز به میزان قوطی کبریت نیز می تواند معادل یک واحد گوشت باشد که بهتر است بیماران دیالیزی از منابع جایگزین استفاده کنند.

وی ادامه داد: سوسیس، کالباس و همبرگر، به دلیل نمک فراوانی که دارند باید از برنامه غذایی بیماران دیالیزی، حذف شود.

امیری با بیان اینکه بیماران دیالیزی نیاز به دیافت دو واحد لبنیات در رژیم غذایی روزانه دارند، تصریح کرد: هر واحد لبنیات می تواند معادل نصف کاسه ماست، نصف لیوان شیر، یک لیوان دوغ یا دو عدد کشک باشد.

این کارشناس تغذیه مصرف غذاهای حاوی فسفر را در رژیم غذایی بیماران دیالیزی موثر دانست و افزود: در صورت بالا رفتن میزان فسفر خون، این بیماران باید مواد غذایی مانند حبوبات، سویا، ماهی، غلات سبوس دار و مغزها را تا زمان طبیعی شدن فسفر، کاهش دهند.