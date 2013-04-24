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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

دیلمقانی خبر داد:

صادرات 59 میلیون تخم مرغ نطفه دار از آذربایجان غربی

صادرات 59 میلیون تخم مرغ نطفه دار از آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی از صادرات بالغ بر 59 میلیون تخم مرغ نطفه دار استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دیلمقانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به صادرات 81 میلیون و 986 هزار و 775 راس، تن و عدد انواع فرآورده های دامی آذربايجان غربي به ساير استانها طی سال گذشته، افزود: 59 میلیون و 953 هزار و 22 عدد تخم مرغ نطفه دار، 14 میلیون و 280 هزار و 560 قطعه جوجه یک روزه پس از بازرسيهاي بهداشتي – قرنطينه ای و صدور گواهي حمل بهداشتي به استانهاي خوزستان، تهران، اردبيل، قزوين، آذربايجان شرقي، همدان، كرمانشاه، يزد، فارس، كردستان، سیستان و بلوچستان، البرز، مرکزی، زنجان، گيلان، مازندران، خراسان رضوی و اصفهان صادر شد.

وی با اشاره به صدور 22 هزار رشته روده از آذربایجان غربی طی سال گذشته، اظهار داشت: طی این مدت 809 هزار و 627  تن و409 كيلو گرم انواع فرآورده هاي دامي از جمله مرغ زنده و گوشت مرغ،  گوشت گاو و گوسفند، عسل، شير، ماهي،  پودر گوشت، آلایش خوراکی وغیر خوراکی و پي خام از استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه 110هزار و 876 جلد پوست خام گاوی وگوسفندی، 218 هزار و 308 راس دام زنده گاو، گوساله، گوسفند، بز و اسب طی این مدت از استان صادر شده، اعلام کرد: 5 میلیون و 252 هزار عدد بچه ماهي و تخم چشم زده، یک میلیون و 310 هزار و 363 عدد كندوي زنبور عسل و 30 هزار و 19 تن نهاده دامي از دیگر محصولات صادراتی استان طی سال گذشته بودند.

مدیرکل دامپزشكي آذربايجان غربي با اشاره به اینکه در راستاي مبارزه با بيماري هاي دامي و مشترك بين انسان و دام و پيشگيري از بروز بيماري هاي واگير و غيرواگير دامي، مايه كوبي گاو، گاوميش، گوسفند، بز و تكسمي انجام شد، افزود: در راستای مبارزه با بیماری های واگيردار 10 ميليون و  478هزار و 616 نوبت سر و غير واگيردار 4 ميليون و 367 هزار و 301 نوبت سر دام مایه کوبی شدند.

دیلمقانی یادآور شد: خونگيري گاوي برای تشخيص بيماري تب مالت از 16 هزار و 446 راس،  تست سل گاوي برای تشخيص بيماري سل به تعداد 28 هزار و 646 راس،  مايه كوبي سگ ها عليه بيماري هاري به تعداد 14 هزار و 533 قلاده، واکسیناسیون بروسلوز گاو و گوساله به تعداد 189 هزار و 422 راس و واکسیناسیون بروسلوز گوسفند و بز به تعداد یک میلیون و 839 هزار و 984 راس در این راستا انجام شد.

کد مطلب 2039855

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