صادرات 59 میلیون تخم مرغ نطفه دار از آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دیلمقانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به صادرات 81 میلیون و 986 هزار و 775 راس، تن و عدد انواع فرآورده های دامی آذربايجان غربي به ساير استانها طی سال گذشته، افزود: 59 میلیون و 953 هزار و 22 عدد تخم مرغ نطفه دار، 14 میلیون و 280 هزار و 560 قطعه جوجه یک روزه پس از بازرسيهاي بهداشتي – قرنطينه ای و صدور گواهي حمل بهداشتي به استانهاي خوزستان، تهران، اردبيل، قزوين، آذربايجان شرقي، همدان، كرمانشاه، يزد، فارس، كردستان، سیستان و بلوچستان، البرز، مرکزی، زنجان، گيلان، مازندران، خراسان رضوی و اصفهان صادر شد.

وی با اشاره به صدور 22 هزار رشته روده از آذربایجان غربی طی سال گذشته، اظهار داشت: طی این مدت 809 هزار و 627 تن و409 كيلو گرم انواع فرآورده هاي دامي از جمله مرغ زنده و گوشت مرغ، گوشت گاو و گوسفند، عسل، شير، ماهي، پودر گوشت، آلایش خوراکی وغیر خوراکی و پي خام از استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه 110هزار و 876 جلد پوست خام گاوی وگوسفندی، 218 هزار و 308 راس دام زنده گاو، گوساله، گوسفند، بز و اسب طی این مدت از استان صادر شده، اعلام کرد: 5 میلیون و 252 هزار عدد بچه ماهي و تخم چشم زده، یک میلیون و 310 هزار و 363 عدد كندوي زنبور عسل و 30 هزار و 19 تن نهاده دامي از دیگر محصولات صادراتی استان طی سال گذشته بودند.

مدیرکل دامپزشكي آذربايجان غربي با اشاره به اینکه در راستاي مبارزه با بيماري هاي دامي و مشترك بين انسان و دام و پيشگيري از بروز بيماري هاي واگير و غيرواگير دامي، مايه كوبي گاو، گاوميش، گوسفند، بز و تكسمي انجام شد، افزود: در راستای مبارزه با بیماری های واگيردار 10 ميليون و 478هزار و 616 نوبت سر و غير واگيردار 4 ميليون و 367 هزار و 301 نوبت سر دام مایه کوبی شدند.

دیلمقانی یادآور شد: خونگيري گاوي برای تشخيص بيماري تب مالت از 16 هزار و 446 راس، تست سل گاوي برای تشخيص بيماري سل به تعداد 28 هزار و 646 راس، مايه كوبي سگ ها عليه بيماري هاري به تعداد 14 هزار و 533 قلاده، واکسیناسیون بروسلوز گاو و گوساله به تعداد 189 هزار و 422 راس و واکسیناسیون بروسلوز گوسفند و بز به تعداد یک میلیون و 839 هزار و 984 راس در این راستا انجام شد.