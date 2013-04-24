ورود دام های غیرمجاز به مراتع طارم کنترل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سالک ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به مشکلات عدیده ­ای که دام های غیرمجاز در منطقه طارم به وجود آورده بودند، نشست دو جانبه ای برای حل این موضوع در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طارم برگزار شد.



به گفته وی وجود 4 هزار و 500 واحد دامی غیر مجاز و سرگردان که عمدتاً از شهرستان­های شفت، فومن و تالش به مراتع شهرستان طارم سرازیر می شوند به همراه دامهای مازاد موجود در منطقه مراتع بالادست شهرستان را به شدت تهدید می کند.



سالک اضافه کرد: در این نشست مقرر شد دو طرف با تعامل و همکاری اسامی دامداران صاحب پروانه را با ذکر نام و تعداد واحد دامی تبادل کنند و با هماهنگی محاکم قضائی و نیروی انتظامی نسبت به ضبط دام های سرگردان براساس ماده 44 قانون حفاظت از منابع طبیعی اقدام شود.



رئیس اداره مراتع منابع طبیعی استان زنجان ورود دام‌های مهاجر را موجب صرف زمان و انرژی مجموعه یگان حفاظت شهرستان طارم برای خروج آنها عنوان کرد و گفت: به‌رغم کمبود نیرو برای حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی این امر زمان و انرژی زیادی از ما می‌گیرد. سالک ادامه داد: همین امر موجب شده تا مأموران یگان حفاظت ما گله‌ ی دام‌های مهاجر را که اغلب زیاد‌ هستند، از مرتع خارج کنند.



سالک همچنین از برگزاری کلاس های آموزشی برای دامداران و مرتعداران خبر داد و گفت: آموزش های چهره به چهره و آشنا نمودن مرتعداران با قوانین برای مشارکت در حفظ مراتع در اولویت اول قرار دارد.



رئیس اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از اجرای مدیریت چرا در 350 هزار هکتار از مراتع استان خبر داد و افزود: با توجه به وضعیت آب و هوایی امسال و هجوم دامداران به مراتع بالادستی با استقرار 10 نفر دشتبان و گشت موتوری که عمدتاً در شهرستان های طارم، زنجان و ماهنشان انجام وظیفه خواهند کرد از ورود دام پیش از موعد به مراتع جلوگیری و با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد.



سالک از تمامی دامداران و مرتعداران خواست: با نیروهای محافظ جنگل و مرتع همکاری لازم را داشته باشند.