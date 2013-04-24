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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

آل اسحاق در گفتگو با مهر:

سازمان برنامه و بودجه باید احیا شود

سازمان برنامه و بودجه باید احیا شود

قزوین- خبرگزاری مهر: نامزد احتمالی یاست جمهوری گفت: با احیا سازمان برنامه و بودجه متناسب با اقتضاعات زمان انتخاب تیم اقتصادی قوی برای حل چالش های مهم اقتصادی از جمله بیکاری و تورم برنامه ریزی خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در سفر یک روزه به قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حل چالش های مهم اقتصادی، بیکاری و تورم، تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی از مهمترین برنامه هایی است که دولت آینده باید به آن توجه کند.

وی افزود: با بازنگری در نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و تعامل در روابط بین الملل از دیگر برنامه های مورد توجه در دولت آینده باید باشد.

آل اسحاق، در پاسخ به نقاط ضعف و قوت دولت بیان کرد: جسارت، شهامت، سفر به استانها و ساده زیستی از نقاط قوت دولت قبلی است اما در چگونگی برخورد با مسائل حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجه بودیم دولت برعکس خواسته خود با انتخاب مدل اشتباه و انتخاب اقتصاد توزیعی موجب افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه شد و نظام اقتصادی را به هم ریخت.

 نامزد احتمالی یاست جمهوری تصریح کرد: حوزه اقتصاد نیازمند نگاه ویژه و تخصصی است و مقابله با تورم و بیکاری به علم و فن نیاز دارد که متاسفانه در این دولت اقتصاد در حاشیه قرار گرفت.

وی اظهارداشت: علی رغم منابع فراوان و نیروی انسانی متخصص از الزامات این بخش بهینه استفاده نشد و از ظرفیت سرمایه ها بهره برداری مناسبی نشد و به اقتصاد تولید آسیب جدی وارد شد.

آل اسحاق گفت: برخی ساختارهای اقتصادی مانند استقلال بانک مرکزی به هم ریخت و با انحلال سازمان برنامه و بودجه ساختار اقتصادی و بانکی دچار اختلال و به هم ریختگی شد.

وی، تک محوری بودن رئیس جمهور و عدم ادبیات نامناسب در سیاست خارجی را از نقاط ضعیف رئیس جمهور بیان کرد و افزود: حق نداریم کاری کنیم که تعامل منطقی با کشورها اتفاق نیفتد و ما را از اهداف اصلی نظام دور کند و طرح و موضوع هولوکاست که هیچ نتیجه ای برای نظام ما نداشت و تهدیدهای خارجی را علیه ما بیشتر کرد.

آل اسحاق، همچنین در جلسه تشکل های دانشجویی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) پاسخگوئ سئوالات دانشجویان شد. 

کد مطلب 2039881

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