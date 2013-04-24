  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

خوشایند خبر داد:

افزایش 20 درصدی آموزش های فنی و حرفه ای در خراسان جنوبی

افزایش 20 درصدی آموزش های فنی و حرفه ای در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از افزایش 20 درصدی آموزش های فنی و حرفه ای استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه سال گذشته تعهد این نهاد برای آموزش های فنی و حرفه استان دو میلیون و 111 هزار نفر ساعت بوده است، اظهارداشت: این رقم در سال جاری 20 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه آموزش فنی و حرفه ای از ارکان مهم در اشتغالزایی است، افزود: در این راستا افزایش آموزش های فنی و حرفه ای به افراد بیکار فاقد مهارت از مهمترین عوامل در ایجاد اشتغال است.

خوشایند اضافه کرد: تعهد آموزش فنی و حرفه ای استان در سال جاری دو میلیون و 500 هزار نفر ساعت اعلام شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از تحقق105 درصدی تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای استان در سال خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تعهد فنی و حرفه ای استان در سال گذشته آموزش دو میلیون و پنج هزار نفر ساعت بوده است، بیان کرد: این نهاد در سال گذشته دو میلیون و 111 هزار نفرساعت آموزش را محقق کرده است.

خوشایند تعداد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در استان را 134 آموزشگاه برشمرد و بیان کرد: همچنین در استان 20 مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه این مراکز در استان به  125 کارگاه مجهز هستند، افزود: در این کارگاه ها 300 حرفه آموزش داده می شود.

خوشایند با اشاره به اینکه برای آموزشگاه های آزاد استان نیز تعهداتی تعریف می شود، افزود: در سال گذشته یک میلیون و 100 هزار نفر ساعت در این آموزشگاه تعهد شده که 100 درصد تعهدات محقق شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به برنامه های این مجموعه در سال جاری اشاره کرد و گفت: آموزش اتباع خارجی با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و راه اندازی مرکز فراه در افغانستان از برنامه های این مجموعه در سال جاری است.

کد مطلب 2039882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها