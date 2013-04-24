افزایش 20 درصدی آموزش های فنی و حرفه ای در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه سال گذشته تعهد این نهاد برای آموزش های فنی و حرفه استان دو میلیون و 111 هزار نفر ساعت بوده است، اظهارداشت: این رقم در سال جاری 20 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه آموزش فنی و حرفه ای از ارکان مهم در اشتغالزایی است، افزود: در این راستا افزایش آموزش های فنی و حرفه ای به افراد بیکار فاقد مهارت از مهمترین عوامل در ایجاد اشتغال است.

خوشایند اضافه کرد: تعهد آموزش فنی و حرفه ای استان در سال جاری دو میلیون و 500 هزار نفر ساعت اعلام شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از تحقق105 درصدی تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای استان در سال خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تعهد فنی و حرفه ای استان در سال گذشته آموزش دو میلیون و پنج هزار نفر ساعت بوده است، بیان کرد: این نهاد در سال گذشته دو میلیون و 111 هزار نفرساعت آموزش را محقق کرده است.

خوشایند تعداد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در استان را 134 آموزشگاه برشمرد و بیان کرد: همچنین در استان 20 مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه این مراکز در استان به 125 کارگاه مجهز هستند، افزود: در این کارگاه ها 300 حرفه آموزش داده می شود.

خوشایند با اشاره به اینکه برای آموزشگاه های آزاد استان نیز تعهداتی تعریف می شود، افزود: در سال گذشته یک میلیون و 100 هزار نفر ساعت در این آموزشگاه تعهد شده که 100 درصد تعهدات محقق شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به برنامه های این مجموعه در سال جاری اشاره کرد و گفت: آموزش اتباع خارجی با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و راه اندازی مرکز فراه در افغانستان از برنامه های این مجموعه در سال جاری است.