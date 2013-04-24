خسارت 610 میلیارد ریالی خشکسالی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی میزان خسارت خشکسالی در این استان تصریح کرد: این موضوع بیشتر متوجه زمینهای زراعی گندم و جو و عدم برداشت مناسب محصول به دلیل کم آبی بوده است.

وی اضافه کرد: علت عمده خشکسالی در سال گذشته کاهش متوسط بارش بود که موجب شد اردبیل حتی از میانگین کشوری نیز رقم کمتری به خود اختصاص دهد.

اسلامی با تاکید به اینکه این مهم موجب قرار گرفتن اردبیل در گروه استانهای کم بارش شده است، افزود: کاهش نرخ بارش علاوه بر مزارع تاثیر منفی در ذخایر آبی از جمله سدهای معیشتی نیز داشته است.

وی در عین حال با اشاره به بارشهای مطلوب از ابتدای سال جاری تاکنون تاکید کرد: پیش بینی می شود وضعیت بارشهای فصلی در سال جاری از رشد نسبی برخوردار باشد.

پوشش بیمه 231 هزار هکتار اراضی زراعی

مدیر کل مدیریت بحران استان ادامه داد: به منظور مدیریت مناسب منابع آبی تسریع پروژه های عمرانی این حوزه از ضرورت ویژه ای برخوردار است.

وی همکاری زارع با مسئولان اجرایی را نیز ضروری برشمرد و بیان داشت: بخشی از مشکلات آبی استان نیز به دلیل بی اطلاعی زارع از مدیریت مصرف آب است.

اسلامی با بیان اینکه نرخ خسارتهای زمینهای زراعی قابل توجه است، از پوشش بیمه 231 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان خبر داد.

وی عنوان کرد: خسارت مزارعی که تحت پوشش بیمه هستند توسط بیمه پرداخت خواهد شد.