تعداد شرکت کنندگان انتخابات شوراهای شهر وروستا در ایلام 18 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامی نیا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو هزار و524 نفر داوطلب دردوره ی چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا دراستان شرکت کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان افزود: ازاین تعداد داوطلب 600 نفر درمناطق شهری و1924 نفر درمناطق روستایی در این دوره انتخابات دراستان ایلام شرکت کردند.

بهرام نیا اظهار داشت: ازمجموع دو هزارو524 نفر داوطلب شرکت کننده دردوره ی چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا 91نفر زن هستند.

وی اضافه کرد :تعداد داوطلبان شهرها دردوره ی چهارم 600 نفر هستند که ازاین تعداد 569 نفر مرد و 31 نفر زن هستند وتعداد داوطلبان روستاها در دوره چهارم یک هزارو 924 نفر هستند که از این تعداد یکهزار و867 نفر مرد و60 نفر زن هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ادامه داد: تعداد شرکت کنندگان انتخابات شوراهای شهر وروستا در دوره ی چهارم با تعداد داوطلبان شرکت کننده دردوره ی سوم 18 درصد رشد نشان می دهد.