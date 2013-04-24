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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۶

در سالی که گذشت/

مردم سیستان و بلوچستان بیش از 7 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

مردم سیستان و بلوچستان بیش از 7 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد سیستان و بلوچستان گفت: مردم خیر و نیکوکار سیستان و بلوچستان سال گذشته 7 میلیارد و 290 میلیون ریال زکات پرداخت کردند.

علیرضا دهقان صبح امروز به خبرنگار مهر گفت: کمیته امداد با 14 مدیریت و 26 اداره مستقر در استان سال گذشته نسبت به جمع آوری  7 میلیارد و 200 میلیون ریال بابت فریضه واجب زکات از کشاورزان و دامداران استان اقدام کرده است.

وی افزود: هزینه دریافت زکات در هر شهر و روستا در همان مکان و براساس نیت خیران وستاد احیای زکات آن منطقه مصرف می شود.

وی افزود: به منظور تشویق زکات دهندگان در راستای فعالیت های عمرانی و حمایتی، کمیته امداد در سال گذشته معادل این هزینه را صرف این فعالیت ها کرده است.

دهقان گفت: 220 میلیون تومان از محل اعتبارات کمیته امداد به روستاها برای تشویق خیران و نیکوکاران به منظور اجرای فعالیت های عمرانی در این مناطق اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه مردم خیر و نیکوکار شهرستان زهک با 3میلیارد ریال رتبه نخست پرداخت زکات را به خود اختصاص دادند افزود: نیکشهر با بیش از یک میلیارد و 600 میلیون ریال و دلگان با بیش از 790میلیون ریال در رتبه های دوم و سوم پرداخت زکات در استان قرار دارند. 

 

کد مطلب 2039923

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