تحول بنیادین سرلوحه فعالیتهای آموزش و پرورش قرار دارد

حوریه احسان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده کمیته تحول محتوا و ساختار در آموزش و پرورش ورامین افزود: از آنجایی كه آموزش و پرورش در دوره ابتدایی به عنوان بخش مبنایی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، تجلی بخش فرهنگ غنی اسلامی ایرانی است، لذا با تأکید بر هویت فردی دانش آموزان و از طرفی مقصد اصلی سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش می تواند در این راستا به حیات طیبه دست پیدا کند.

وی بیان داشت: خوشبختانه اسناد تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران به لطف الهی و با اهتمام متخصصان، کارشناسان و معلمان برجسته حوزه تعلیم و تربیت، تهیه و تدوین شده و اکنون که در آستانه تحول محتوا و ساختار آموزشی و تربیتی قرار گرفته است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ورامین ادامه داد: اجرای دقیق و دستیابی به هدفهای تعیین شده بدون همفکری و همکاری همه جانبه دست اندرکاران و مسئولان آموزش و پرورش در سطوح مختلف امکان پذیر نیست؛ در حال حاضر بر اساس رهنمودهای امام راحل(ره) و رهبر حکیم و فرزانه، تحول بنیادین سرلوحه برنامه و فعالیتها آموزش و پرورش قرار گرفته است.

تلاش برای عملیاتی شدن راهبردهای اساسی سند تحول بنیادین

وی عنوان داشت: باید با بهره گیری از تمامی توان و ظرفیت و نیز تعمق در روشهای علمی، پژوهشی و مطالعات مختلف در حوزه ابتدایی و پیش دبستانی به منظور افزایش هم افزایی، پیشبرد اهداف و عملیاتی شدن راهبردهای اساسی سند تحول بنیادین تلاش و همت مضاعف خود را به کار ببندیم.

احسان پور اضافه کرد: امروز خداوند سبحان را شاکریم که با بهره مندی از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال "حماسه ی سیاسی ،حماسه ی اقتصادی" و با پشتیبانیهای یکپارچه تمام بخشهای نظام جمهوری اسلامی، جدیت و اهتمام کارشناسان، مسئولان، مدیران و به ویژه معلمان سخت کوش و با همراهی دانش آموزان و خانواده های آنان در دومین سال استقرار نظام جدید آموزشی گام برمی داریم.

وی یادآور شد: در همین راستا اجرای گام دوم سند تحول بنیادین با جلسات کمیته اجرایی تحول در مدیریت آموزش و پرورش ورامین با حضور کلیه اعضا تشکیل شد و شرح وظایف هر یک از کارگروه ها به آنان ابلاغ شد.

مهمترین اقدامات کمیته اجرایی تحول محتوا و ساختار آموزش و پرورش ورامین

احسان پور با اشاره به مهمترین اقدامات کمیته اجرایی تحول محتوا و ساختار آموزش و پرورش ورامین گفت: تهیه شیوه نامه اجرایی در راستای دستورالعمل اداره کل متبوع و ارسال آن به مدارس تحت پوشش، تهیه تقویم زمانبندی جلسات در خصوص ساماندهی نیروی انسانی و فضا و تجهیزات، تشکیل کارگروه های تخصصی چهارگانه، صدور ابلاغ برای اعضای کمیته و کارگروه ها، اعلام شرح وظایف آنها بررسی آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت نیروی انسانی و پیش بینی نیروی انسانی در سال 93 - 92، تصمیم گیری در خصوص مشکلات احتمالی کمبود فضا، شناسایی و معرفی مدرسان دوره های آموزشی ضمن خدمت و برگزاری جلسات توجیه و تبیین گام دوم اجرای سند تحول بنیادین ویژه مدیران سه دوره تحصیلی از جمله اقدامات کمیته اجرایی تحول محتوا و ساختار آموزش و پرورش ورامین است.

وی افزود: برگزاری مسابقه تبیین سند تحول بنیادین ویژه کلیه همکاران فرهنگی، امضای تفاهم نامه ساماندهی مجازی نیروی انسانی با مدیران مدارس و صدور ابلاغ انشایی، شناسایی و معرفی معلمان پایه سوم برای شرکت در دوره های آموزشی، توجیه مدیران در خصوص برگزاری جلسات آموزشی - توجیهی ویژه خانواده ها از دیگر اقدامات این کمیته است.

این مسئول عنوان داشت: برنامه ریزی در خصوص هوشمندسازی مدارس با مشارکت انجمن اولیا و مربیان از مهمترین اقدامات کمیته اجرایی تحول محتوا و ساختار آموزش و پرورش ورامین است.