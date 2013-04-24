استقبال روستائیان خرم آبادی از انتخابات شوراها/ 96 درصد روستاها به حد نصاب رسید

مرتضی ولی پوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 96 درصد از روستاهای خرم آباد برای شرکت در انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا ثبت نام کرده اند.

وی ضمن تقدیر از استقبال پرشور نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهر و روستا در حوزه انتخابیه شهرستان خرم آباد گفت: در مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام هزار و 586 نفر از داوطلبان برای شرکت در انتخابات این شورا در حوزه انتخابیه شهرستان خرم آباد ثبت نام کرده اند.

ولیپوری ادامه داد: از این تعداد 210 نفر در شهرهای مرکز استان و هزار و 376 نفر در روستاها داوطلب حضور در انتخابات شده اند.

فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه استقبال مردم به ویژه روستاییان این شهرستان برای ثبت نام در انتخابات شوراها بی نظیر و یک حدنصاب ویژه در سراسر کشور بوده است عنوان کرد: از مجموع 291 روستای واجد شرایط تشکیل شوراهای اسلامی تعداد 277 روستا برای انتخابات شوراها ثبت نام کرده اند.

ولی پوری استقبال گرم و پرشور مردم برای شرکت در انتخابات شوراها را نشانه اعتقاد راسخ مردم به نظام و آرمانهای انقلاب دانست و گفت: این استقبال بی نظیر موجب یاس دشمنان و شادمانی دوستداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود.

وی تعداد داوطلبان ثبت نامی شوراهای اسلامی روستا در بخش مرکزی خرم آباد را 774 نفر عنوان کرد و افزود: همچنین در روستاهای بخش زاغه 243 نفر، سپیددشت 154 نفر و بیرانشهر 505 نفر برای انتخابات ثبت نام کرده اند.

فرماندار مرکز لرستان تعداد روستاهای واجد شرایط برای برگزاری انتخابات شوراها در بخش مرکزی را 151 روستا، زاغه 62 روستا، سپیدشت 37 روستا و بیرانشهر 41 روستا برشمرد.

وی ادامه داد: تعداد داوطلبان انتخابات در شهرهای خرم آباد، زاغه، سپیددشت و بیرانشهر به ترتیب 148، 22، 17 و 23 نفر بوده است.

ولیپوری تعداد داوطلبان زن برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا در مناطق شهری را 14 نفر و در روستاها 78 نفر ذکر کرد.