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۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۴۹

اعمال نوبت بندی آب در 4 استان و 5 شهر

اعمال نوبت بندی آب در 4 استان و 5 شهر

مشاور وزیر نیرو از اعمال نوبت بندی آب در 4 استان و 5 شهر در سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون در نقاطی از استانهای سیستان و بلوچستان، گیلان، هرمزگان و کرمان نوبت بندی آب اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی ثمره هاشمی گفت: تا پايان هفته چهارم سال 92، حجم مصرف آب در كلانشهرهاي كشور در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته 0.30 درصد كاهش يافته است.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به آخرین وضعیت تامین و توزیع آب آشامیدنی در کشور اظهار داشت: میزان مصرف آب در کلانشهرهای کشور از ابتدای سال جاری تاکنون 1 میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: ميزان مصرف آب کلانشهرهای کشور تا پايان هفته چهارم سال جاری 191 ميليون مترمكعب بوده که این میزان در زمان مشابه سال قبل 190 ميليون مترمكعب بود.

وي با بيان اينكه در سال 92 نيز همچنان در 4 استان و 5 شهر كشور نوبت بندي آب اعمال مي شود گفت: در حال حاضر در شهر نوک آباد در استان سيستان و بلوچستان، شهر جيرنده در گيلان، شهرهاي روئيدر و سيريک در استان هرمزگان و شهر جوزم در كرمان نوبت بندي آب وجود دارد.

ثمره هاشمي با بيان اينكه مجموع جمعيت زير پوشش اين پنج شهر 26 هزار و 377 نفر است افزود: خط آبرساني نوک آباد در استان سيستان و بلوچستان تكميل شده و ظرف چند هفته آينده مشكل آبرساني به اين شهر حل مي شود.

کد مطلب 2039952

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