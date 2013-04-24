جامعه به دانش مدیریت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن شفیعی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی «مدیریت دانش: حال و آینده» در اهواز دانش را یک موهبت الهی و علم را نوری با منشا الهی دانست و گفت: علم نوری است که باید قدر آن را دانست. علم اقیانوس مواج و متحرک است و به مدیریت نیاز دارد تا آسیب و ویرانی به بار نیاورد.



وی عنان کرد: در سطوح مختلف خروجی این همایش به جامعه تزریق شود و کار به نخبگان محدود نشود.



حجت الاسلام شفیعی تاکید کرد: فرهنگ عمومی جامعه را باید در همه بخش ها بالا برد و در عین حال که نبض دانشگاه با این همایش ها و برنامه های علمی است اما لازم است به بیرون دانشگاه نیز توجه شود و به سمتی حرکت کنیم که محصول چنین نشست هایی ارتقاء فرهنگ عمومی شود.



همچنین محمد حسین دیانی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و غلامرضا فدایی عراقی استاد و رئیس دانشکده علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران سخنرانی خود را با موضوع مدیریت دانش ارائه دادند.



به گزارش خبرنگار مهر، این همایش پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حمایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شرکت پارس آذرخش، مجتمع آموزش عالی آب و برق خوزستان، اداره کل کتابخانه های عمومی استان و شرکت فولاد خوزستان به مدت دو روز در روزهای 4 و 5 اردیبهشت در دانشکده کشاورزی با ارائه مقالات شفاهی و پوستری و کارگاه های جانبی در حال برگزاری است.

