وظیفه مردم انتخاب افراد توانمند و متعهد است

حجت الاسلام مظفر تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: کاندیداها جایگاه اجتماعی و موقعیت هائی که قبلأ حضور داشته اند را در قالب کارنامه ای از فعالیت های خود ارائه كنند تا مردم بتوانند افراد شایسته را شناسائی كرده و رأی آگاهانه ای بدهند.

وی افزود: در رابطه با اهمیت نقش شوراها و اهمیت مشورت در روایات، سیره و سنت پیشوایان دین همین اندازه بس، که در قرآن سوره ای به نام (شورا) داریم و این اهتمام ذات اقدس الهی به استفاده از ظرفیت و توان نیروهای مختلف و استفاده از تخصص و تجربیاتدیگران در پیشبرد اهداف متعالی اسلام نشان از اهمیت این موضوع دارد.

وی ادامه داد: خداوند تبارک و تعالی در قران به بزرگترین انسان عالم هستی کسی که عقل کل است و هیچ احتیاجی به نظر خواهی و استفاده از تجربیات دیگران ندارد و متصل به منبع وحی بوده یعنی پیامبر عظیم الاشأن اسلام را سفارش به به مشورت با صحابی و مسلمانان كرده و می فرماید و شاورهم فی الامر در کارهای مهم اجتماعی، سیاسی و ... مشورت کنيد.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: سیره و روش پیامبر عظیم الاشأن اسلام هم همین بوده است وعقل هم همین را می پسندد، برای اینکه عقل انسان در معرض خطر و اشتباه است و اگر بخواهیم تصمیم های فردی بگیریم مسلمأ آمار اشتباهات بسیار بالا خواهد بود.

وی افزود: اگر عده ای از عقلا، افراد متخصص، متعهد و سالم دور هم جمع شوند و بخواهند در مورد موضوعی همفکری کنند مسلمأ اشتباه آنان کمتر است. همچنین خداوند در آیات نورانی قرآن می فرماید ( تعاونوعلی البر و التقوی) با یکدیگر در امور نیک و شایسته تعاون و همکاری داشته باشید( بر و التقوی) یکی از نمادهایش شور و مشورت است.

امام جمعه چناران گفت: نشستن دور همدیگر، تصمیم گرفتن بر اساس فکر و خرد جمعی، نکته دیگر اینکه ما در آموزه های دینی داریم که لطف خداوند شامل حال کسانی که تصمیم گروهی می گیرند می شود.

وی افزود: شورا یک مجمعی از متخصصینی است که در امور شهری تخصص و تبحر داشته باشند و برای خدمت رسانی به مردم و تسهیل امور برای شهروندان باید تصمیم بگیرند می باشد لذا افرادی که می خواهند کاندیداهای شهر و یا روستای خود باشند باید تخصص در این امر داشته باشند تا بتوانند خدمت بیشتری را به مردم ارائه كنند.

حجت الاسلام تاجی اظهار داشت: شاید یکی از عمده ضعف هائی که در اکثر شهرها و روستاهای ایران داریم به خاطر این است که از این ظرفیتی که به برکت قانون اساسی فراهم شده است به نحو احسن استفاده نکردیم و بعضأ نگاه های جناحی، سیاسی باعث شده است که از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

وی بیان داشت: اگر افراد متخصص، متعهد و دین دار به میدان بیایند و مردم هم پای کار باشند می توانیم به آینده بهتری امیدوار باشیم و توصیه ای که به مردم دارم مردم باید توجه داشته باشند بویژه در محیط های کوچک که این رأی ما هم بر سرنوشت خودمان و هم بر سرنوشت همشهریان اثر گذار است.

امام جمعه چناران تاکید کرد: صرف اینکه فلانی فامیل ماست، فلانی از هم محله ماست و یا بعضأ چون فلانی با جریانات و گرایش های ما همخوانی دارد باید به او رأی بدهیم و یا به دیگران توصیه کنیم به او رأی بدهند که این مسئله وجود دارد این هاآسیب است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نامگذاری کردند مسلمأ حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همانطوری که در طول این سالها تأثیرات عظیمی در سرنوشت ملت ایران داشته است قطعأ معاندین و دشمنان نظام به این انتخابات نیز چشم دوخته اند و با توجه به شیطنت هائی که در طول این سالها با تشدید تحریم ها و تهدید ملت ایران داشته اند انشاء الله با حضور پرشور مردم بار دیگر حماسه ای بزرگ را خلق خواهند کرد و دل دوستان و دلسوزان نظام را شاد و دشمنان نظام را ناامید و مأیوس خواهند کرد.