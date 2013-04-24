امسال شاهد حضور حماسی مردم در انتخابات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر چهارشنبه در نشست فرهنگ عمومی ایلام با اشاره به فرمایشات ارزنده ی مقام معظم رهبری به ویژه در زمینه شعار امسال به نام حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی گفت: مخاطب اصلی این شعار مهم وراهبردی علاوه بر مردم،کارگزاران ومسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی به تلاش دشمنان برای ایجاد شبیخون فرهنگی درکشور اشاره کرد وافزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی پرچم دار مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان است وهمواره باتدبیر مدبرانه درمقابل توطئه های دشمنان ایستاده اند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: وظیفه اصلی شورای فرهنگ عمومی درنظر گرفتن راه کارهای مناسب برای ارتقاء فرهنگ صحیح درجامعه، کاهش مبطلات وآسیب های اجتماعی و درنتیجه غلبه بر ترفندهای دشمنان نظام است.

وی به حضور باشکوه مردم درانتخابات اشاره کرد و بیان داشت: هرسال شاهد حضور حماسی مردم درانتخابات خواهیم بود قطعا امسال هم مردم با این حضور برگ زین دیگری را برافتخارات ایران اسلامی می افزایند.