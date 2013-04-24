برپایی نمایشگاه "ره توشه" در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برپایی نمایشگه "ره توشه" در اسلامشهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان بازدید مشترکی را به همراه کارشناسان خود از نمایشگاه ره توشه در تالار وحدت بعمل آورد.

صادق محمدزاده در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از این بازدید گروهی را آشنایی بیشترکارشناسان با بخشهای مختلف و حوزه های عملکردی فرهنگ دانست.

وی افزود: این نمایشگاه در قالب 22 بخش اصلی همراه با فروش محصولات فرهنگی در تالار وحدت پذیرای عموم علاقمندان است.

محمدزاده از برگزاری نشست مدیران مسئول کانونهای فرهنگی هنری مساجد در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرداد و عنوان کرد: در این جلسه، پیرامون سیاست کلی وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص کانونهای مساجد، چگونگی توزیع بودجه و اقلام فرهنگی در سال گذشته، اهمیت مهندسی فرهنگی و تجهیز کتابخانه مساجد، تجهیز کانونها به سیستم های یارانه ای، حمایت از فراهم آوردن مکان کانونها، اجرای طرحهای قرآنی و پیشنهاد برگزاری جشنواره توسط اعضاء مطرح و مورد بحث و تبادل نظر شد.