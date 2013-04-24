خیرین مدرسه ساز پيشگامان بی ادعای عرصه تعلیم و تربیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل ظهر چهارشنبه در سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز اداره آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج در خصوص احسان و نيكوكاري سخناني را بيان کرد و اظهار داشت: انسان مظهر جلال و جمال خداوند است و كسي كه مظهر جلال و جمال باشد بايد داراي ويژگي هاي برجسته باشد كه يكي از ويژگي هاي برجسته آن همان احسان است.

وي با بيان اينكه سيستم و اعتبارات دولتي به تنهايي قادر به اداره حجم فعاليت هاي آموزش و پرورش و ساخت و ساز مدارس نيست، افزود: بايد همه ما و شما در اين كار ارزشمند و حسنه مشاركت کنیم.

فرماندار سنندج ادامه داد: اهمیت برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در گسترش فرهنگ مشارکت عمومی، تکریم و تشویق خیرین مدرسه ساز که با خدمات ارزنده و شایسته به نظام تعلیم و تربیت یاری می رسانند، اخذ تعهدات برای رفع کمبودها و مشکلات فضاهای آموزشی و پرورشی است.

میرزائی اصل یادآور شد: بخشندگی و کرامت از ویژگی های مردم ایران است و مدرسه سازی توفیق بزرگی است که نصیب خیران شده است و خوشبختانه مردم کردستان نشان داده اند که در این امر بسیار سرآمد هستند.

وی بیان کرد: مردم مسلمان ایران برای مشارکت در امور خیر پیشقدم هستند، اما در حوزه مدرسه سازی انگیزه برای خیرین از دیگر حوزه ها بیشتر است.

فرماندار سنندج گفت: شاید علت اقبال بیشتر خیران برای مدرسه سازی، این باشد که ساختن جامعه متعالی و کمال یافته و به تبع آن، ساختن انسان های کامل، مرهون تربیت انسان های عالم و دانشمند است و بدون علم و آگاهی، هیچ جامعه ای به سعادت نمی رسد.

میرزائی اصل با قدردانی از تلاش های خیرین مدرسه ساز افزود: حضور در عرصه مدرسه سازی شایسته انسان های والا و پاکباخته ای است که با از خودگذشتگی و بذل مال و ایثار، فرهنگ نابی را خلق می کنند که موجب تجلی و شکوفایی ارزش های والای انسانی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیش رو اشاره کرد و ادامه داد: اعلام آمادگی چشمگیر داوطلبان و ثبت نام آنها برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نخستین گام در تحقق حماسه سیاسی است.

فرماندار سنندج یاداور شد: با پایان ثبت نام در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در کشور در مجموع هزار و 149 نفر در مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج ثبت نام کرده اند.

میرزائی اصل با اعلام اینکه براساس قانون، 169 روستای شهرستان شرایط لازم برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی را دارا هستند، بیان کرد: با اعلام آمادگی این تعداد از داوطلبین امکان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرهای سنندج و شویشه و نیز تمامی روستاهای واجد شرایط در سطح شهرستان فراهم شده است و این مهم خود اولین گام برای تحقق شعار حماسه سیاسی است.

وی گفت: فراهم کردن زمینه و مقدمات لازم برای حضور آگاهانه و با شکوه مردم در انتخابات از دیگر الزامات تحقق منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" است.

فرماندار سنندح خیرین مدرسه ساز را از جمله الگوهای رفتاری افراد جامعه توصیف کرد و بر نقش آنان در تبیین اهمیت انتخابات به عنوان بزرگترین دستاورد سیاسی نظام مقدس جموری اسلامی و تشویق مردم به حضور آگاهانه و حماسی در انتخابات 24 خرداد تاکید کرد.