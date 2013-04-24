سید ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با رعایت ضوابط و در خواست ها، در هر رشته ای یک گرایش برای مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در نظر گرفته می شود.

وی بیان داشت: این ضوابطی است در وزارت علوم که به صورت شیوه نامه و آیین نامه به دانشگاهها ابلاغ شده است.

مديركل شوراي گسترش وزارت علوم ، توسعه رشته ها در سال 91 را به نسبت سال قبل آن مثبت ارزیابی و گفت: رشته های کاردانی 14 درصد، کارشناسی 39 درصد، ارشد 78 درصد و دکتری 90 درصد رشد داشته است.

حسنی، توسعه رشته های جدید را بر اساس پتانسیل و جذب نیروی عضو هیات علمی دانشگاهها دانست و اظهار داشت: در صورتی که در دانشگاه‌ها، شاخص های هیات علمی وزارت علوم را رعایت و به دست آوردند می توان برای رشته هایی که دارای زیر ساخت است مجوز صادر کرد.

وی، از جمله سیاست های شورای گسترش وزارت علوم را نظارت و ارزیابی دانشگاهها ذکر کرد و یادآورشد: برنامه برای دانشگاه‌ها این است که در سال جاری بتوانیم آنچه را که در سال گذشته مطرح شده به لحاظ کیفی نظارت و ارزیابی کرد تا نتایج بهتری برای سال آینده گرفته شود.

وی، تخصصی کردن موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی را از سیاست های وزارت علوم بیان داشت و افزود: صدور مجوز برای موسساتی که در سال های گذشته انجام شده برای گروه آموزشی خاصی بوده و به همین دلیل است که پیگیری می کنیم که موسسات در همان زمینه فعالیت کنند.

مدیر کل گسترش وزارت علوم اظهار داشت: تخصصی کردن منجر به این می شود که موافقت اصولی به موسسات داده شود و در صورتی که زیر ساخت های لازم و آنچه که در شاخص ها آمده بتوانند فراهم شود مجوز آنها قطعی شود و این یک راه برای جذب دانشجو و کسب درآمد موسسات است.