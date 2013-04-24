به گزارش خبرگزاري مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی استان‌های کشور اظهار کرد: باید برای پیشگیری از خسارت جانی و مالی در حوادثی همچون زلزله برنامه ریزی بهتری داشت.

این مرجع تقلید تاکید کرد: ما در عین حال که به قضا و قدر معتقدیم، اما معنای قضا و قدر این نیست که دست بسته در مقابل حوادث باشیم.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه چنین تلقی از قضا و قدر صحیح نیست گفت: قضا و قدر تابع انتخاب و اختیار انسان است، ولی مردم ما معنای آن را به درستی نمی‌دانند و خیال می‌کنند خداوند قبل از اینکه انسان را خلق کند، خط پیشانی آنها را نوشته است که باید همانند قطاری که بر روی ریل حرکت می‌کند، در همان خط حرکت کنند.

آیت‌الله سبحانی تاکید کرد: قضا و قدر می‌تواند طبق ساخته و فکر ما عمل کند، بنابراین نباید کشته‌ها و مصدومان حوادث را پای قضا و قدر بگذاریم، چراکه بخش زیادی از اینها مربوط به خود انسان‌هاست.

این مرج تقلید در عین حال، مرگ را جزو قضا و قدر الهی دانست و در ادامه، با تاکید بر لزوم تقسیم عادلانه ثروت در کشور اظهار کرد: اگر در یک کشوری، ثروت را عادلانه تقسیم کنند در آن کشور گرسنه پیدا نمی‌شود.

وی افزود: گرسنه‌ها را پای خدا حساب نکنیم؛ پای مدیریت خودمان حساب کنیم. چون اگر مدیریت سالم باشد، گرسنه پیدا نمی‌شود.

به اعتقاد این مرجع تقلید، اگر در آفریقا برای یک کاسه غذا صف می‌ایستند، این گرسنگی تقصیر خدا نیست؛ تقصیر مجموعه کشور است که ثروت را عادلانه تقسیم نمی‌کند و گروهی از پرخوری و گروهی دیگر از گرسنگی مریض هستند.

وی با اشاره به اینکه ما باید عدل الهی را در تمام جهان گسترده بدانیم، تصریح کرد: خداوند عادل است و عدلش ایجاب می‌کند که به همه انسان‌ها با یک نظر نگاه کند.

عواقب رعايت نكردن اصول فني و مهندسي

آیت‌الله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی تخریب صدها واحد مسکونی در زلزله اخیر سیستان و بلوچستان را رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی در ساخت و سازها دانست و تاکید کرد: بخشی از مصیبت‌هایی که بر انسان وارد می‌شود از اختیار ما خارج است اما بخش زیادی از آنها در اختیار خود ماست. خدا به بشر عقل و شعور داده که با فکر خود می‌تواند جلوی بسیاری از تخریب‌ها و صدمه‌ها را بگیرد.

این مرجع تقلید خواستار رعایت اصول شرعی در صدور پروانه ساخت شد و افزود: اینکه ساختمان‌های بلند (مثلا در 10 طبقه) ساخته می‌شود که بر تعداد زیادی از واحدهای مسکونی اشراف دارند، شرعی نیست. بنابراین باید مصوبه‌ای در قانون صدور پروانه گنجانده شود که از ساخت این گونه ساختمان‌ها جلوگیری شود.

استاد برجسته حوزه بر لزوم رعایت فرهنگ اسلامی در ساخت و سازها تاکید کرد و با طرح این سئوال که آیا واقعا انبوه سازی و زندگی انبوهی با احکام شرع ما تطبیق می‌کند؟ گفت: نباید مردم را به انبوه سازی تشویق کنیم چراکه تنوع فرهنگ‌ها در این مجتمع‌ها آسیب‌زا است.

آیت‌الله سبحانی در پایان خواستار تسریع در ساخت و ساز واحدهای تخریب شده در مناطق زلزله زده و کمک فکری، مالی و طراحی مهندسان به مردم این مناطق شد.

