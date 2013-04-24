افزایش 54 درصدی کشف سرقت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی قلی‌زاده در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان قزوین 68 درصد سرقت‌های فروردین ماه سال جاری کشف و 155 سارق دستگیر شدند.



وی ادامه داد: طی این مدت کشف سرقت خودرو 91 درصد و کشفیات سرقت‌های داخل خودرو و اماکن خصوصی نیز به ترتیب 87 و 163 درصد افزایش داشته است.



فرمانده انتظامی شهرستان قزوین تصریح کرد: در مجموع در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کشفیات سرقت 54 درصد افزایش داشته است.



قلی‌زاده ابراز داشت: در این مدت هفت قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و مقدار 10 کیلو و 230 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.



این مسئول با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص برخورد با تخلفات رانندگی در این شهرستان عنوان کرد: توقیف 882 دستگاه خودرو و یک هزار و 61 دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفات رانندگی از دیگر اقدامات پلیس در شهرستان قزوین است.



دستگیری 19 قاچاقچی مواد مخدر در قزوین



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از دستگیری 19 قاچاقچی مواد مخدر در فروردین ماه سال جاری خبر داد.



ولی وندایی در این باره اظهارداشت: در فروردین ماه سال جاری در طرح‌های انتظامی متعدد در شهرستان‌های استان و با اجرای اقدامات اطلاعاتی پلیس، 47 کیلو و 337 گرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: از مجموع مواد کشف شده مقدار 45 کیلوگرم تریاک بوده و دو کیلوگرم آن سایر مواد مخدر است.



این مسئول بیان کرد: در این مدت 19 قاچاقچی، 21 توزیع‌کننده و 266 نگهدارنده مواد مخدر نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.