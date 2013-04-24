روحانیون سربازان خط مقدم آفرینش حماسه سیاسی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجعفر مرتضوی ظهر چهارشنبه در دیدار روحانیون مستقر و کارکنان تبلیغات اسلامی استان با نماینده ولی‌فقیه اظهار داشت: روحانیون با همدلی و همراهی و دعوت مردم به حضور در انتخابات می‌توانند زمینه تحقق حماسه سیاسی را ایجاد کنند.

وی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد در سال‌های گذشته بیشترین حضور را در انتخابات‌ها داشته و در 24خرداد هم حماسه‌ای دیگر می‌آفرینند.

مرتضوی مردم کهگیلویه و بوراحمد را مردمی ولایت‌مدار دانست و گفت: این مردم نشان داده‌اند که همیشه به آرمان‌های انقلاب، امام و رهبری وفادار هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همچنین از اعزام یک هزار و 200 مبلغ در طول سال به مناطق مختلف استان خبرداد و افزود: این مبلغان در زمینه ترویج احکام اسلامی و آموزش‌های قرآنی موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌اند.

مرتضوی همچنین با اشاره به فعالیت دو دبیرستان معارف صدرا در استان اظهار داشت: این دبیرستان‌ها در راستای تربیت نیروی انسانی متعهد تلاش می‌کنند.

وی احیای مناسبت‌ها با کمک هیئات مذهبی را از اولویت‌های کاری این نهاد فرهنگی عنوان کرد و یادآور شد: وجود یک هزار و 170هیئت مذهبی فرصت گرانبهایی برای ترویج معارف دینی است.

مرتضوی همچنن به آموزش و تربیت مربیان قرآنی در استان اشاره کرد و گفت: این طرح با استقبال گسترده‌ای از سوی بانوان مواجه شده است.