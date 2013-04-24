استقبال مطلوب گلستانیها برای عضویت در شوراها/ ثبت نام 432 نفر از بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد انتخابات استان گفت : تا پايان مهلت ثبت نام 8 هزار و 534 نفر براي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، در فرمانداريها و بخشداريها ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: اين آمار مربوط به آخرين ساعات قبل از پايان مهلت ثبت نام در استان گلستان است و آمار تکميلي متعاقبا اعلام خواهد شد.

وي بيان اينکه ثبت نام با حضور علاقه مندانه و استقبال مردم در استان صورت گرفت افزود : از تعداد ثبت نام شدگان 7 هزار و 379 نفر داوطلب شوراهاي روستايي و يک هزار و 155 نفر داوطلب حضور در انتخابات شوراهاي شهر هستند.

وي ادامه داد : از تعداد کل ثبت نام شدگان 8 هزار و 102 نفر مرد و 432 نفر از بانوان هستند که 200 نفر آنها داوطلب حضور در شوراي اسلامي شهر گرگان هستند.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در 928 روستا و 26 شهر گلستان برگزار می شود.