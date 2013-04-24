برخی کارگردانان سینما از زن به عنوان ابزار در فیلم ها استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید اینالو ظهر چهار شنبه در مراسم یادمان هنر انقلاب اسلامی در سینما سپهر ساری اظهار داشت: زن معلم جامعه بوده و باید تصویر واقعی جامعه را به نمایش بگذارد.

وی با اعلام اینکه هنرمند نشان دهنده نقاط کور و ترسیم عدالت اجتماعی جامعه است، اظهار داشت: هنرمند با استفاده از ابزار هنری باید مشکلات جامعه را به تصویردر بیاورد تا مسئولان برای رفع مشکلات جامعه چاره اندیشی کنند.



اینالو با انتقاد از برخی هنرمندان که پیرو هالیوود هستند، گفت: هنرمندان باید پیرو ولایت باشند.

وی افزود: هنرمندان باید طهارت فکر، چشم، بیان و گوش داشته و در مسیر معصومیت قرار گیرند.

انقلاب اسلامی هنرمندانه ترین دستاورد شهدا

مدیر حوزه هنری مازندران نیز گفت: انقلاب اسلامی ایران یکی از هنرمندانه ترین دستاوردهای امام (ره) و شهدا است.

نبی الله خدابخشی با اشاره به اینکه جوانان الگوی جامعه هستند، اظهار داشت: با اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری می توان جوانان را با حماسه آفرینیهای شهدا آشنا کرد.

وی با اعلام اینکه یادمان هنر، هنری متعهد است، گفت: شهید آوینی مصداق بزرگی از هنرمتعهد در انقلاب اسلامی است.

مدیر حوزه هنری مازندران با اشاره به اینکه هنر هستی جهان خداوند کریم است و همه از وی الگو می گیرند، گفت: انقلاب به وجود آمده احیا گر اسلام ناب محمدی است.

این ویژه برنامه با هدف پاسداشت سرفرازان و فعالان عرصه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توسط حوزه هنری مازندران با همكاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان، شهرداری ساری و کنگره بزرگداشت ده هزار شهید مازندران برگزار شد.

در این برنامه از مقام شامخ پیشکسوتان عرصه هنر انقلاب كه در راه اعتلاي نهضت انقلاب اسلامي فعالیت چشمگیری داشته و مادران گرانقدر شهدا ، تجليل شد.

در پایان این مراسم از تمبر یشهیده شاخص استان، سیده طاهره هاشمی توسط مادر شهیدان حجازی رونمایی شد. سیده طاهره هاشمی در ششم بهمن سال 1360 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

