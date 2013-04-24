  1. جامعه
  2. شهری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

230 میلیارد ریال از یارانه بلیت حمل‌ونقل شهری 91 پرداخت شد

قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پرداخت مرحله سوم یارانه بلیت حمل و نقل همگانی درون شهری سال 91 به مبلغ 230 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین تابش‌فر با بیان مطالب فوق گفت: پیش از این یک هزار میلیارد ریال یارانه بلیت حمل و نقل همگانی درون شهری سال 91پرداخت شده بود و با احتساب 230 میلیارد ریال اخیر ، در مجموع 1230 میلیارد ریال یارانه بلیت اتوبوس و متروی سال 91 به شهرداری ها(سازمان های اتوبوسرانی، مترو و سازمان های حمل و نقل همگانی) پرداخت شده است .

وی افزود: از مجموع 1230 میلیارد ریال یارانه بلیت حمل و نقل عمومی شهری سال 91 که به حساب شهرداریها واریز شد در حدود 264 میلیارد ریال بابت یارانه بلیت متروهای تهران و مشهد است که حدود 232 میلیارد ریال به متروی تهران و 32 میلیارد ریال به متروی مشهد پرداخت شده است.

تابش‌فر همچنین اظهار کرد:بیش از 965 میلیارد ریال از یارانه بلیت حمل و نقل عمومی شهری سال 91 به بخش اتوبوسرانی اختصاص داشته است که در حدود 200 میلیارد ریال آن سهم شهرداری تهران و 760 میلیارد ریال نیز به حساب سایر اتوبوسرانی های کشور پرداخت شده است.

وی افزود: از 1230 میلیارد ریال یارانه بلیت حمل ونقل عمومی شهری سال 91 بیش از 430 میلیارد ریال به شهرداری (مترو و اتوبوسرانی)تهران پرداخت شده است.

کد مطلب 2040088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها