1.5 تخت بیمارستانی به ازای هر یک هزار ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن طریقت منفرد در جلسه شورای اداری شهرستان خوانسار به وجود منابع غنی نیروی انسانی در کشور اشاره کرد و افزود: در ایران به ازای هر یک‌هزار نفر 1.5 تخت بیمارستانی قرار دارد که در اصفهان این رقم به بالای 2 تخت می‌رسد و این موضوع حضور فعال پزشکان و پرسنل بهداشت و درمان را در این استان می‌طلبد.

وی تصریح کرد: امروزه در حدود 120 هزار پزشک، 200 هزار پیراپزشک، 120 هزار تخت بیمارستانی و سایر امکانات بهداشتی و درمانی در عرصه سلامت وجود دارد که نشان از پیشرفت تشکیل علم پزشکی در طی این سال‌ها ست.

طریقت منفرد وضعیت بهداشت و درمان استان اصفهان را نسبت به متوسط کشوری بالا خواند و اضافه کرد: سعی داریم در این بازدید کاستی‌های محدودی را هم که وجود دارد تکمیل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نیز در این جلسه به مردم شهرستان خوانسار تعهد اتمام اورژانس بیمارستان و زایشگاه فاطمیه را در طول مدت باقی مانده از عمر دولت دهم را داد و افزود: خوانسار بیش از 30 هزار نفر جمعیت دارد که در طول سال‌های اخیر در حوزه بهداشت و درمان شاهد تغییرات عدیده‌ای بوده‌ایم که در بسیاری از موارد کمک‌های مردمی در حیطه تجهیزات و ساخت‌وساز بیمارستانی صورت گرفته است.

شاهین شیرانی از اهدای یک دستگاه اکو پیشرفته برای تشخیص بیماران قلبی این بیمارستان خبر داد و گفت: تعاملات بین بخشی و فرابخشی خوبی در این شهرستان را شاهد هستیم.