دیدار سفیر ایران در دوشنبه با وزیر حمل و نقل تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار درباره گسترش همکاریهای دو جانبه به ویژه در بخش حمل و نقل و تکمیل پروژه استقلال (انزاب) گفتوگو شد.
در این دیدار دو طرف با ابراز رضایت از گسترش همکاریهای بین دو کشور، زمینههای توسعه روابط دو کشور به ویژه در بخش حمل و نقل جادهای - ریلی و هوایی را بررسی کردند و اظهار امیدواری کردند که در آینده نزدیک شاهد تکمیل پروژه راهبردی تونل استقلال (انزاب) باشند.
تونل انزاب استان شمالی سغد و شهر تاریخی خجند را به دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان متصل میکند و در یک مناقصه به یک شرکت ایرانی واگذار شد.
با بهره برداری از تونل پنج کیلومتری انزاب تاجیکستان، ایران توانست شمال و جنوب تاجیکستان را پس از قرن ها انتظار به هم پیوند داده و امکان ارتباط زمینی مناسب بین پایتختهای کشورهای آسیای مرکزی را نیز فراهم آورد. احمدینژاد، رییسجمهوری اسلامی ایران که در مراسم بهرهبرداری از این تونل در سال 86 در تاجیکستان بود گفت که تونل استقلال (انزاب) هدیه مردم ایران به مردم تاجیکستان است و آن را به خاطر سختی کار و عظمتش میتوان پروژه قرن خواند.
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