10 هزار متقاضی دریافت بلیط یک طرفه به مریخ

به گزارش خبرنگار مهر، طی یک پروزه فضایی تا کنون 10 هزار نفر متقاضی سفر به مریخ شده اند اما از آنجا که برای بازگشت به زمین هیچ فناوری طراحی نشده است این سفر بی بازگشت خواهد بود برنامه اصلی این پروزه ساخت یک مستعمره انسانی روی سیاره سرخ خواهد بود.

اگرچه شرکت "مارس وان" نسبت به برنامه خود خوش‌بین است اما یک سری موانع جدی نیز بر سر راه این برنامه وجود دارد. نخست آنکه انسان باید خود را با جاذبه مریخ که 38 درصد جاذبه زمین است سازگار کند. گفته می شود که این جاذبه کم می تواند تغییرات فیزولوژیکی کلی در تراکم استخوان، قوای عضلانی و جریان خون مسافران ایجاد کند به طوری که این افراد دیگر نمی توانند با شرایط روی زمین زنده بمانند.

مشکل دوم که ارتباط مستقیم با مشکل اول دارد این است که مسافران این ماموریت باید با تمامی خانواده و دوستان خود برای همیشه خداحافظی کنند چرا که این یک سفر یک طرفه خواهد بود.

شفاف شدن مغز انسان

دانشمندان راهی برای شفاف کردن مغز انسان یافته اند تا به وسیله آن بتوانند سفری سه بعدی به اعماق این اندام اسرار آمیز داشته باشند و مدارهای آن را در سطح ملکولی دنبال کنند.

دستور العمل شفاف سازی مغز یک جسد به عنوان ابزار تحقیقاتی می تواند سرعت بررسی درباره بیماری آلزایمر، اسکیزوفرنی و سایر ناهنجاریهای مغزی را افزایش دهد. این تحقیقات تاکنون نیز بینشی چشمگیر به ویژگیهای عجیب نورونهای مرتبط با سندروم داون و اوتیسم منتهی شده است.

شناسایی اهداف دارویی جدید برای نابودی تومورهای سرطانی

محققان در بررسی گسترده داده های بیان ژن 22 نوع تومور، صدها هدف دارویی بالقوه را برای نابودی تومورهای سرطانی شناسایی کردند.

این اهداف دارویی بالقوه می توانند تامین انرژی تومور را متوقف کرده و یا توانایی آن را برای سنتز واحدهای سازنده ضروری از بین ببرد. این نتایج می تواند به تحقیقاتی برای تداخل در سوخت و ساز سرطان منجر شود.

"دنیس ویکاپ" مجری این تحقیقات گفت: این بررسی که توسط مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا انجام شده تغییرات بیان سوخت و ساز متعددی را شناسایی کرده که با سرطان مرتبط هستند.

به گفته وی تا کنون محققان عمدتا بر روی چند ژن دخیل در فرایند سوخت و ساز متمرکز بودند.

مورچه ها با افزایش سن شغل خود را تغییر می دهند

یافته های جدید حاکی از آن است که مورچه های کارگر همزمان با افزایش سن خود، شغلشان را نیز عوض می‌کنند.

زیست شناسان، مورچه های کارگر را در شش کلونی برچسب زده و از یک رایانه برای ردیابی حرکات آنها استفاده کردند. طی یک دوره شش هفته ای، هر نیم ثانیه یک عکس از این مورچه ها گرفته شد و دانشمندان دریافتند مورچه های کارگر در سه گروه اجتماعی جداگانه قرار می گیرند.

مورچه های جوان، پرستار ملکه و بچه ها هستند، مورچه هایی که اندکی سن بیشتری دارند مسئول نظافت کلونی اند و گروه سوم مورچه ها که معمولا پیرترین هستند برای آوردن غذا به بیرون کلونی می روند. این پروژه شش ساله که توسط محققان دانشگاه لوزان سوئیس انجام شده بزرگ ترین داده های مرتبط با تعاملات مورچه ها را فراهم کرده است.

کشف بقایای تجزیه شده یک پای غول پیکر

هفته گذشته برخورد اتفاقی دو پسر جوان به یک پای غول پیکر تجزیه شده در جنگلهای ماساچوست پلیس محلی را به شدت درباره این که این کشف مهیب شواهدی برای وجود افسانه پاگنده بوده یا خیر سردرگم کرده است.

درحال حاضر آزمایشهایی روی بقایای اسرار آمیز این پای تجزیه شده غول پیکر درجریان است تا مشخص شود که این پا متعلق به چه نوع موجودی بوده است.

این دو پسر ماه گذشته این پای تجزیه شده را پیدا کرده اند و افسران پلیس در دپارتمان پلیس لیکویل آن را برای متخصصان ارسال کرده اند تا آنها با انجام بررسیهای خود بتوانند ماهیت موجودی را که این پا به وی تعلق دارد را شناسایی کنند.

افزایش برنامه های کنترل وسایل منزل

اگر تا چند سال پیش نگران این مسائل بودید که آیا کار ماشین لباسشویی به اتمام رسیده یا نه و یا آیا هنگام ترک خانه لامپها را خاموش کرده اید یا خیر، اکنون نیازی به فکرکردن به این موضوعات نیست، چرا که اپلیکیشنهایی که مونیتور و کنترل اشیاء از راه دور را روی تلفنهای هوشمند و تبلتها فراهم می کنند، افزایش چشمگیری یافته اند.

از ماشین لباسشویی های متصل به اینترنت و یخچالهای هوشمند گرفته تا ترازوهای حمام همگی به اینترنت متصل هستند و به طور کلی گجتهای متصل به اینترنت در خانه ها رو به افزایش گذاشته است و برای کنترل آنها اپلیکیشنهایی طراحی شده تا مونیتور و کنترل آنها تسهیل شوند.

براساس تخمینهای سازمان همکاری اقتصادی و پیشرفت، تاسال 2022، به طور متوسط هر خانوار با دو فرزند نوجوان 50 دستگاه متصل به اینترنت در خانه دارد که این میزان نسبت به 10 دستگاه امروز افزایش چشمگیری محسوب می شوند.

کارشناسان از این روند به عنوان اینترنتی شدن اشیاء نام برده اند.

اولین تصویر از آی‌فن ارزان قیمت لو رفت

نخستین تصویر از قاب آی فن جدید اپل که از آن با عنوان آی فن رنگین کمان یا ارزان قیمت یاد می شد، هفته گذشته لو رفت.

براساس گزارشهای پیشین که گفته می شد اپل درنظر دارد یک نسخه ارزان قیمت از آی فن را وارد بازار کند، این تصویر نشان دهنده قاب پلاستیکی آی فن است که اپل برای کاهش قیمت آن را انتخاب کرده است.

انتظار می رود این تلفن هوشمند در ماه اکتبر امسال معرفی شود، کارشناسان پیش بینی کرده اند که قیمت آن بیش از 300 دلار است.