حزب الله در مسیر کمک به تشکیل کابینه لبنان/ تداوم معمای قانون انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر لبنان در گزارشی درباره روند سیاسی این کشور آورده است: همانطور که انتظار می رفت کمیته تواصل (کمیته ای که برای بررسی قانون انتخابات پارلمانی لبنان تشکیل شده است) نتوانست درباره قانون انتخابات موفقیتی داشته باشد.

السفیر نوشت: ادامه حملات موشکی گروههای مسلح سوری به منطقه الهرمل لبنان واقع در مرز لبنان-سوریه با توجه به مشکلات مذهبی در داخل، لبنان را به سوی سرنوشت نامعلومی سوق می دهد.

این روزنامه لبنانی می افزاید: از سوی دیگر موضوع تشکیل دولت در لبنان نیز با نوعی فراز و نشیب روبرو است زیرا در حالی که فضای حاکم مثبت بر رایزنی های تمام سلام نخست وزیر مامور تشکیل کابینه با برخی طرفهای عضو هشت مارس که متعاقبا خوش بینی هایی را درباره پیشرفت های رو به جلو در زمینه تشکیل کابینه به وجود آورده و نیز برخی معیارهای تشکیل دولت مشخص شده است، اما منابع مهم وابسته به جریان ملی آزاد آن را نادرست می دانند.

منابع وابسته به جریان ملی آزاد لبنان به السفیر گفتند: جریان ملی آزاد با چرخشی شدن پستها موافق نیست زیرا آن را به زیان جریان(ملی آزاد) می داند و همچنین جریان ملی آزاد با وزیر شدن کسانی که برای انتخابات نامزد نشده اند، موافق نیست زیرا معتقد است که وظیفه دولت محدود به برگزاری انتخابات نمی شود به ویژه که هنوز اختلاف درباره قانون انتخابات وجود دارد.

السفیر در ادامه می نویسد: از سوی دیگر تمام سلام نخست وزیر مامور تشکیل کابینه به مدت دو ساعت با میشل سلیمان در کاخ ریاست جمهوری گفتگو کرد و هسته اولیه کابینه را به وی معرفی کرد و رئیس جمهوری لبنان نیز وی را به ادامه رایزنی هایش با گروههای سیاسی به منظور دست یابی به اسامی نامزدهای ورود به کابینه، تشویق کرد.

این روزنامه نوشت: از سوی دیگر محافلی که از نزدیک رایزنی های تمام سلام را طی روزهای گذشته پیگیری می کنند از نهایی شدن برخی اصول لازم در تشکیل کابینه شامل محدود بودن تعداد وزیران در 24 نفر، توجه به اصل چرخشی بودن پستها و چگونگی ماهیت دولت، خبر داده اند.

روزنامه السفیر در ادامه می نویسد: این در حالی است که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نتیجه رایزنی ها درباره روند تشکیل دولت را مثبت و امیدوار کننده می داند و به تمایل جنبش امل و حزب الله برای تسهیل در ماموریت تمام سلام اشاره کرد.

نبیه بری گفت: منطقی این است که توازن موجود در پارلمان در ترکیب کابینه موثر واقع شود و به نفع نخست وزیر است که وزیران کابینه نماینده باشند و با وی در مسئولیت سهیم باشند.

السفیر در ادامه بیان کرد: تمام سلام نخست وزیر مکلف مامور تشکیل کابینه دیدار حاج حسین خلیل معاون دبیر کل حزب الله را مثبت توصیف کرده است و منابع نزدیک به سلام بیان کردند: خلیل به مانع تراشی نکردن حزب الله در روند تشکل کابینه لبنان اشاره کرده است.

این روزنامه در ادامه به نقل از سلام از خوش بینی نخست وزیر مامور به تشکل کابینه درباره تشکیل دولت به ویژه پس از نرمش امل و حزب الله خبر داده اما از اوضاع امنیتی و سرایت بحران سوریه به لبنان ابراز نگرانی کرده است.

منابع نزدیک به سلام اعلام کردند: وی بر ضرورت مسئولیت پذیری همه گروهها در زمینه برخورد با این موضوع(تبعات بحران سوریه بر لبنان) تاکید کرده و درباره روند تشکیل دولت گفته است که به طور یکجانبه برخورد نخواهد کرد و افراد لایق را انتخاب خواهد کرد.

السفیر در ادامه به ناکامی کمیته پارلمانی ویژه بررسی قانون انتخابات موسوم به کمیته تواصل پرداخته است.