به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، گروه داوری جشنواره شصت و ششم کن با حضور دارندگان مجسمه‌های طلای اسکار، سنگین‌تر از همیشه است.

در حالی که پیش از این استیون اسپیلبرگ یکی دیگر از دارندگان مجسمه اسکار به عنوان رییس این دوره انتخاب و معرفی شده بود، اکنون اعلام شد دیگر برندگان اسکار شامل آنگ لی که امسال رقیب اسپیلبرگ در بخش کارگردانی بود و با دریافت این جایزه برای "زندگی پای" او را شکست داد، از اعضای گروه داوری امسال است. کریستوفر والتس برنده دو جایزه اسکار و نیکول کیدمن برنده اسکار برای فیلم "ساعت ها" برای داوری به او می پیوندند.

دانیل اوتویی بازیگر مشهور فرانسوی نیز یکی دیگر از گروه داروی است. او جایزه بازیگر برتر جشنواره کن را برای فیلم "هشت روز" در سال 1996 دریافت کرد.

کریستین مونگیو کارگردان رومانیایی و برنده نخل طلای کن برای فیلم "4 ماه و 3 هفته و 2 روز" هم پس از دریافت جایزه بهترین فیلمنامه اسکار سال پیش برای "پشت تپه ها" امسال در این گروه حضور دارد.

نائومی کاواسه کارگردان ژاپنی که چهار بار در کن حضور یافته و دوربین طلای کن را برای اولین فیلمش با عنوان "سوزاکو" در سال 1997 برده و جایزه بزرگ را در سال 2007 برای "جنگل سوگوار" دریافت کرده، در کنار لین رامزی کارگردان بریتانیایی که آخرین بار در سال 2011 با فیلم "لازم است درباره کوین حرف بزنیم" در کن حضور داشت، از دیگر اعضای گروه داوری است.

ویدیا بالان بازیگر هندی که در جشن ویژه بمبئی برای گرامیداشت صد سال سینمای بالیوود حضور داشت، از دیگر اعضای این گروه است.